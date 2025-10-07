El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

No obstante, puntualizó que el olor que se percibió anoche no tuvo origen en esta fábrica. “En esta oportunidad, lo que se sintió tenía un dejo más dulzón y provenía de agroindustrias ubicadas fuera de la capital, principalmente ingenios que trabajan con caña de azúcar y plantas de compostaje que utilizan vinasa. Es un olor propio del proceso de fermentación de estos subproductos, que depende también de factores climáticos como el viento, la presión y la temperatura”, explicó.