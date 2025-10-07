La noticia que recibió Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

En el podcast Pit Pass F1, el periodista Chris Medland analizó los movimientos del mercado. Dijo que para un piloto que debutó este año y ya no tiene asiento, Doohan fue vinculado con una posible transferencia a Haas. Según explicó, también podría haber un nexo con Toyota, que le permitiría recuperar ritmo competitivo después de varios meses sin subirse a un auto de F1. “Él quiere estar en la pista; no maneja un F1 desde Miami”, comentó Medland.