La noticia que recibió Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

El futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1 parece cada vez más incierto. El australiano disputó los primeros cinco Grandes Premios de 2025 hasta que Alpine decidió reemplazarlo por Franco Colapinto, y desde entonces su vínculo con la escudería francesa se enfrió. Según trascendió, su entorno ya analiza alternativas para la próxima temporada.
De acuerdo con el sitio especializado Crash, Mick Doohan, padre del piloto, inició conversaciones con Ayao Komatsu, jefe de Haas, durante el Gran Premio de Singapur. La reunión despertó especulaciones sobre un posible desembarco del joven australiano en esa estructura, que busca reforzar su plantel de pilotos.
Actualmente, el equipo Haas tiene como reserva a Ryō Hirakawa, un japonés de 31 años con poca experiencia en la categoría. Llegó en abril y participó solo en los entrenamientos del Gran Premio de Baréin en lugar de Oliver Bearman. En ese contexto, la figura de Doohan empezó a sonar con fuerza para ocupar ese rol.
En el podcast Pit Pass F1, el periodista Chris Medland analizó los movimientos del mercado. Dijo que para un piloto que debutó este año y ya no tiene asiento, Doohan fue vinculado con una posible transferencia a Haas. Según explicó, también podría haber un nexo con Toyota, que le permitiría recuperar ritmo competitivo después de varios meses sin subirse a un auto de F1. “Él quiere estar en la pista; no maneja un F1 desde Miami”, comentó Medland.
Un nuevo horizonte para Doohan
El analista sostuvo que este cambio podría incluir un rol de reserva dentro de Haas, lo que le permitiría mantenerse activo y disponible si el equipo necesitara un reemplazo. De concretarse, Doohan sumaría una oportunidad clave para relanzar su carrera y seguir vinculado al paddock mientras los rumores sobre el futuro de Colapinto en Alpine continúan creciendo.