Secciones
DeportesMotores

La noticia que recibió Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine

El australiano busca revancha tras perder su asiento con Colapinto. Una charla en Singapur podría abrirle la puerta a un nuevo equipo y cambiar su destino en la F-1.

La noticia que recibió Jack Doohan mientras crecen los rumores de que Franco Colapinto seguirá en Alpine
Hace 1 Hs

El futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1 parece cada vez más incierto. El australiano disputó los primeros cinco Grandes Premios de 2025 hasta que Alpine decidió reemplazarlo por Franco Colapinto, y desde entonces su vínculo con la escudería francesa se enfrió. Según trascendió, su entorno ya analiza alternativas para la próxima temporada.

De acuerdo con el sitio especializado Crash, Mick Doohan, padre del piloto, inició conversaciones con Ayao Komatsu, jefe de Haas, durante el Gran Premio de Singapur. La reunión despertó especulaciones sobre un posible desembarco del joven australiano en esa estructura, que busca reforzar su plantel de pilotos.

Actualmente, el equipo Haas tiene como reserva a Ryō Hirakawa, un japonés de 31 años con poca experiencia en la categoría. Llegó en abril y participó solo en los entrenamientos del Gran Premio de Baréin en lugar de Oliver Bearman. En ese contexto, la figura de Doohan empezó a sonar con fuerza para ocupar ese rol.

En el podcast Pit Pass F1, el periodista Chris Medland analizó los movimientos del mercado. Dijo que para un piloto que debutó este año y ya no tiene asiento, Doohan fue vinculado con una posible transferencia a Haas. Según explicó, también podría haber un nexo con Toyota, que le permitiría recuperar ritmo competitivo después de varios meses sin subirse a un auto de F1. “Él quiere estar en la pista; no maneja un F1 desde Miami”, comentó Medland.

Un nuevo horizonte para Doohan

El analista sostuvo que este cambio podría incluir un rol de reserva dentro de Haas, lo que le permitiría mantenerse activo y disponible si el equipo necesitara un reemplazo. De concretarse, Doohan sumaría una oportunidad clave para relanzar su carrera y seguir vinculado al paddock mientras los rumores sobre el futuro de Colapinto en Alpine continúan creciendo.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoJack DoohanFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Laura Villars, la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA?

¿Quién es Laura Villars, la primera mujer en postularse a la presidencia de la FIA?

Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Agenda de TV del martes: comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Icardi desató la polémica en Turquía con fotos desde Madrid y recibió críticas por su falta de compromiso

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios