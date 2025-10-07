Detuvieron a una pareja por narcomenudeo en Rosario tras una investigación

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante una serie de allanamientos que resultaron en la detención de una pareja acusada de comercializar estupefacientes al menudeo en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.
La investigación, que se inició en agosto a partir de operativos previos realizados en el mismo contexto, permitió a los efectivos de la PSA recolectar información sobre actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, la tenencia ilegal de armas y distintos hechos de violencia registrados en los barrios “Vía Honda” y “La Lagunita”.
Con los elementos reunidos, los investigadores ejecutaron siete allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de 1.209 envoltorios de clorhidrato de cocaína -con un peso total de 486 gramos-, una suma considerable de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar la venta de estupefacientes.
Los detenidos quedaron a disposición del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, bajo la dirección del juez Rodrigo Santana. En la causa interviene el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía Regional 2ª Circunscripción Rosario del Ministerio Público de la Acusación, integrado por los fiscales César Pierantoni y Franco Carbone.