Secciones
Seguridad

Detuvieron a una pareja por narcomenudeo en Rosario tras una investigación

La Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó una serie de allanamientos.

Allanamiento de la PSA. Allanamiento de la PSA.
Hace 1 Hs

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante una serie de allanamientos que resultaron en la detención de una pareja acusada de comercializar estupefacientes al menudeo en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

La investigación, que se inició en agosto a partir de operativos previos realizados en el mismo contexto, permitió a los efectivos de la PSA recolectar información sobre actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, la tenencia ilegal de armas y distintos hechos de violencia registrados en los barrios “Vía Honda” y “La Lagunita”.

Con los elementos reunidos, los investigadores ejecutaron siete allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de 1.209 envoltorios de clorhidrato de cocaína -con un peso total de 486 gramos-, una suma considerable de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar la venta de estupefacientes.

Los detenidos quedaron a disposición del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, bajo la dirección del juez Rodrigo Santana. En la causa interviene el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía Regional 2ª Circunscripción Rosario del Ministerio Público de la Acusación, integrado por los fiscales César Pierantoni y Franco Carbone.

Temas Santa FeRosarioHondaMinisterio PúblicoPolicía de Seguridad AeroportuariaNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios