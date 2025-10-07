Detuvieron a una pareja por narcomenudeo en Rosario tras una investigación

Con los elementos reunidos, los investigadores ejecutaron siete allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de 1.209 envoltorios de clorhidrato de cocaína -con un peso total de 486 gramos-, una suma considerable de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar la venta de estupefacientes.