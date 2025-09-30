Secciones
DeportesHockey

Atlético, Los Tarcos y San Martín representarán a Tucumán en el Nacional B Sub 16 de hockey

Tucumán será escenario del primer Campeonato Nacional de Clubes B Sub 16 de caballeros. El certamen reunirá a los mejores equipos juveniles del país.

Atlético, Los Tarcos y San Martín representarán a Tucumán en el Nacional B Sub 16 de hockey
Daniel Alfredo Coronel
Por Daniel Alfredo Coronel Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios