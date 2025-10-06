Secciones
Scaloni define su plan para la gira: Messi será titular ante Venezuela y habrá rotación en los amistosos

La Selección comenzó su preparación en Miami para los duelos ante Venezuela y Puerto Rico.

La Selección ya trabaja en Miami bajo las órdenes de Lionel Scaloni, quien delineó su plan para la gira de amistosos internacionales que el equipo afrontará en los próximos días. El primer compromiso será ante Venezuela, el viernes, en el Hard Rock Stadium, mientras que el segundo tendrá lugar el lunes 13 frente a Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Messi, desde el arranque

El eje del plan de Scaloni gira en torno a Lionel Messi, quien se incorporó al grupo en el primer entrenamiento realizado en el predio del Inter Miami CF. La intención del cuerpo técnico es que el capitán sea titular ante Venezuela, liderando un equipo con mayoría de habituales titulares.

El entrenador busca que Messi sume minutos desde el inicio, tanto por su importancia en el funcionamiento del equipo como para consolidar el ritmo competitivo de cara al cierre del año.

Rotación y evaluaciones

Más allá del primer duelo, Scaloni tiene previsto implementar rotaciones en la gira. El objetivo es probar variantes y observar a futbolistas que pelean por un lugar en las próximas convocatorias, de cara a la continuidad del proceso rumbo al Mundial 2026.

El amistoso ante Puerto Rico servirá para que el DT otorgue minutos a jugadores que vienen con menos rodaje. De esta manera, el cuerpo técnico busca equilibrar cargas y sacar conclusiones sobre el rendimiento de cada integrante del plantel.

El contexto de la preparación

El plantel "albiceleste" lleva adelante su preparación en las instalaciones del Inter Miami, donde realiza los primeros trabajos tácticos y de recuperación. Si bien se trata de una gira amistosa, puertas adentro todos son conscientes de que estos partidos valen más que una simple prueba, especialmente para quienes buscan consolidarse en el ciclo de Scaloni.

Con Messi a la cabeza y un plantel que mezcla experiencia y juventud, la Selección Argentina afronta una nueva etapa de ensayos internacionales. Scaloni mantiene el foco en seguir construyendo identidad, continuidad y recambio sin perder competitividad.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLionel Scaloni
