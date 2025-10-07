Top 10: estas son las motos más vendidas de septiembre 2025

Los 10 autos más vendidos de septiembre 2025

Según Acara, el crecimiento interanual fue de un 27.8%, ya que en septiembre de 2024 se habían patentado 43.679 unidades. A su vez, en lo que va de 2025 –hasta fines de septiembre–, se patentaron 500.089 vehículos, un 60.4% más que durante los primeros meses del año pasado, cuando se habían registrado 311.757 unidades vendidas.