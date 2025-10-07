Top 10: estas son las motos más vendidas de septiembre 2025

La Asociación de Concesionarias Automotores de la República Argentina (Acara) ya oficializó su informe del noveno mes del año. Según datos brindados por la agencia, el mes pasado hubo un crecimiento considerable en el patentamiento de motovehículos que estuvo un 7.7% por encima de los números registrados en agosto.
También se registró un crecimiento interanual del 45.5%, lo que indica que septiembre de 2025 casi llegó a duplicar los patentamientos de septiembre de 2024. Además, el total acumulado de este año es un 39.8% mayor a las ventas realizadas en los primeros nueve meses de 2024.
Las motos más vendidas en septiembre 2025
Dentro del top 10, tres marcas lograron posicionarse con dos modelos cada una: Honda, la líder indiscutida desde hace meses; Motomel y Zanella. Con un modelo cada marca, siguieron Gilera, Keller, Corven y Mondial.
10. Honda XR150L: 1.063 unidades patentadas
9. Zanella ZB 110 RT: 1.384 unidades patentadas
8. Motomel S2 150: 1.519 unidades patentadas
7. Zanella ZB 110: 1.542 unidades patentadas
6. Mondial LD 110 MAX: 1.741 unidades patentadas
5. Corven Energy 110: 3.084 unidades patentadas
4. Motomel B110: 3.508 unidades patentadas
3. Keller KN110-8: 4.581 unidades patentadas
2. Gilera Smash: 5.478 unidades patentadas
1. Honda Wave 110: 6.056 unidades patentadas
Nuevamente en el primer puesto, la Honda Wave 110 tuvo un 10.3% más de patentamientos respecto del mes pasado. De cerca siguió el segundo puesto, Gilera Smash, con un incremento del 9.3% y, el tercer lugar de la Keller KN110-8, logró un aumento en los patentamientos de 7.8% respecto agosto.
Los 10 autos más vendidos de septiembre 2025
Según Acara, el crecimiento interanual fue de un 27.8%, ya que en septiembre de 2024 se habían patentado 43.679 unidades. A su vez, en lo que va de 2025 –hasta fines de septiembre–, se patentaron 500.089 vehículos, un 60.4% más que durante los primeros meses del año pasado, cuando se habían registrado 311.757 unidades vendidas.
- Toyota Yaris: 3.037 unidades patentadas
- Toyota Hilux: 2.499 unidades patentadas
- Ford Ranger: 2.211 unidades patentadas
- Fiat Cronos: 2.077 unidades patentadas
- Ford Territory: 2.008 unidades patentadas
- Volkswagen Amarok: 2.006 unidades patentadas
- Chevrolet Tracker: 1.764 unidades patentadas
- Peugeot 208: 1.723 unidades patentadas
- Toyota Corolla Cross: 1.695 unidades patentadas
- Volkswagen Polo: 1.485 unidades patentadas