Así luce el hijo de Ricky Martin a los 17 años: debutó en el escenario y conquistó al público

En Santiago de Chile, Tino Martin, hijo de Ricky Martin, debutó en el escenario junto a su padre y deslumbró al público con su talento y energía, protagonizando un emotivo momento que dejó en claro que el arte corre por sus venas.

Hace 1 Hs

Ricky Martin volvió a encender al público con un concierto lleno de energía en Santiago de Chile, pero esta vez no estuvo solo: su hijo Tino Martin, de 17 años, subió al escenario y deslumbró con su talento y carisma.

El joven artista, que mostró su pasión por la música en redes sociales, protagonizó un momento inolvidable junto a su padre. Entre coreografías y saltos espectaculares, Tino demostró que el arte le corre por las venas. “Ok, pues esto pasó”, escribió el propio adolescente compartiendo imágenes del emotivo encuentro.

Ricky, visiblemente orgulloso, no dudó en expresarle su amor públicamente: “Te amo hijo”, escribió junto a un video donde Tino ejecuta un impresionante salto en medio de la coreografía de uno de los grandes éxitos del cantante.

El espectáculo se convirtió en un dueto padre e hijo, con halagos divididos entre ambos y un público que no dejó de ovacionar. La noche fue una prueba más de que, como dice el dicho, “de tal palo, tal astilla”, y que el talento de Ricky Martin parece haber sido heredado por Tino.

