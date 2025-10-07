Secciones
Los outfits deportivos de Antonela Roccuzzo que marcan tendencia en Instagram

Antonela volvió a conquistar las redes con sus looks deportivos, desde un tracksuit oversize azul celeste hasta un conjunto total white de tenis, demostrando cómo combinar comodidad, estilo y sofisticación en cada aparición.

Cada aparición de Antonela Roccuzzo genera comentarios y miradas, ya sea alentando a Lionel Messi en la cancha, en una gala de marcas internacionales o en sus redes sociales. Esta vez, la rosarina volvió a llamar la atención con un look deportivo que combina comodidad y estilo.

En su Instagram, compartió una foto con un tracksuit oversize azul celeste, compuesto por buzo holgado y short a la altura del muslo. La pose casual contra una pared de concreto, descalza y con el pelo suelto, acentuó la frescura del outfit. Los shorts cortos y amplios terminaron de capturar la atención de sus seguidores, consolidando su estilo relajado pero canchero.

Detrás de estas elecciones, Antonela construye un perfil que mezcla sofisticación y deporte: su vínculo con marcas de lujo convive con prendas funcionales que acompañan su rutina diaria y entrenamientos.

Total white en la cancha de tenis

No es la primera vez que Antonela sorprende con looks deportivos que marcan tendencia. Hace pocos días, compartió un video entrenando tenis con un conjunto total white: top deportivo, zapatillas, medias altas y un skort, la prenda híbrida entre falda y short que se consolidó como tendencia en 2025.

Lo más llamativo de estos outfits es cómo combina funcionalidad con estilo. Mientras que el blanco total transmite minimalismo y sofisticación en la cancha, el tracksuit azul demuestra que los conjuntos deportivos dejaron de ser solo para entrenar y se convirtieron en piezas urbanas con onda.

