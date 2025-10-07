¿Quién es “Birdman” en la serie de Ed Gein?: la verdad sobre las cartas perturbadoras de Richard Speck

“¿Los monstruos nacen o se hacen?”, esa es la pregunta que formula Ryan Murphy, el cocreador de la antología “Monstruo” de Netflix, que busca ir por detrás de aquello que hizo infame a los asesinos más tenebrosos de la historia de Estados Unidos y desenmascarar su cotidianidad, relaciones, fascinaciones, entretenimientos y miedos. Así la última entrega que se enfoca en la historia de Ed Gein, el asesino en serie y ladrón de tumbas, conduce por relatos desconocidos del popular homicida, hasta llegar a un final inesperado, de encuentros con otros monstruos e incluso, de arrepentimiento y reivindicación.