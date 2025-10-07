La verdadera historia de Adeline Watkins, la mujer que dijo haber amado a Ed Gein durante 20 años

Uno de los momentos más impactantes de su relato fue la supuesta propuesta de matrimonio que Gein le habría hecho el 6 de febrero de 1955, dos años antes de su arresto. “Lo rechacé, pero no porque hubiera algo malo en él —dijo—. Era algo que estaba mal en mí. Supongo que tenía miedo de no poder estar a la altura de lo que él esperaba de mí”.