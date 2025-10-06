Sin Marcelo Ortiz, Pusineri reconfigura la defensa de Atlético para visitar a Instituto en Córdoba

Atlético viajará a Córdoba con una preocupación importante en su estructura defensiva. Marcelo Ortiz, uno de los pilares del fondo “Decano”, llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión frente a Instituto. La ausencia del correntino obliga a Lucas Pusineri a reconfigurar su defensa, un sector que venía mostrando estabilidad en las últimas fechas y que fue clave en el triunfo 2-0 sobre Platense.
El principal interrogante pasa por quién será el acompañante de Clever Ferreira en la zaga central. Según las últimas decisiones del entrenador, Gianluca Ferrari es quien aparece con mayores posibilidades de ocupar ese lugar. El ex San Lorenzo ya había sido utilizado como reemplazo natural de Ferreira cuando el paraguayo estuvo ausente por lesión o suspensión, y cumplió con solvencia. Ahora Pusineri podría apostar a lo mismo, pero en lugar de Ortiz, ya que valora su conocimiento del puesto, su juego aéreo y su capacidad para anticipar, cualidades que podrían ser determinantes ante un rival que suele aprovechar bien las pelotas detenidas.
La otra alternativa es Fausto Grillo, aunque su actualidad no parece darle muchas chances. El defensor jugó su único partido con la camiseta de Atlético en el cruce por Copa Argentina contra Newell’s, en el que cometió dos errores que derivaron en los goles de la “Lepra”. Aquel rendimiento dejó dudas y desde entonces no volvió a tener minutos oficiales. Si bien se mantiene entrenando con el grupo y podría ser considerado como opción de recambio, hoy parece estar varios escalones por detrás en la consideración del DT.
Otro movimiento
Otra variante que analiza el cuerpo técnico es la posibilidad de que Miguel Brizuela pase a la zaga central. El ex Vélez viene actuando como lateral izquierdo, pero en el último encuentro fue reemplazado por Ignacio Galván, quien cambió el partido. El ex Racing aportó profundidad, criterio y velocidad: generó dos jugadas de riesgo y anotó el segundo gol del “Decano”, tras una gran asistencia de Kevin López.
Su actuación fue tan convincente que no sólo le devolvió confianza tras su lesión, sino que también podría empujar una modificación en la defensa. Si Pusineri decide mantener a Galván como lateral, Brizuela podría ser reubicado como central, una posición que conoce y donde ya actuó en Vélez. La alternativa permitiría mantener la línea defensiva con futbolistas de experiencia, aunque modificaría la estructura habitual del equipo.
Después del triunfo ante Platense, Galván se mostró confiado y optimista. “Se nos pudo abrir el partido después de la expulsión de ellos. Ya estoy recuperado por completo de la lesión y estaba esperando la posibilidad de que me vuelva a tocar. Antes se me había dado una con la izquierda, pero me la atajó el arquero; por suerte pude convertir con la derecha”, expresó. El lateral también habló del desafío que se viene. “Los partidos de visitantes nos cuestan un poco más porque todos los equipos se hacen más fuertes, pero vamos a trabajar para quedarnos con un triunfo en Córdoba”, aseguró.
Además de los ajustes en defensa, Pusineri deberá tomar decisiones en el mediocampo. Nicolás Laméndola acumuló su cuarta amarilla y quedó al borde de la suspensión. Si recibe una más, no podrá jugar el siguiente encuentro frente a San Lorenzo, en el Monumental José Fierro. El cuerpo técnico le pidió cautela y equilibrio, dado que su intensidad es uno de los motores del equipo, pero también lo expone a sanciones.
En tanto, el entrenador deberá definir si mantiene a Kevin López en la formación titular o si vuelve a apostar por Lautaro Godoy como volante central. López fue una de las figuras en el triunfo ante Platense: recuperó, asistió y fue clave en la jugada del 2-0. Su buena actuación podría darle continuidad, aunque Pusineri valora la capacidad de Godoy para equilibrar el mediocampo, especialmente en partidos fuera de casa.
Un desafío clave
El duelo ante Instituto será una nueva prueba de carácter para el conjunto de 25 de Mayo y Chile, que buscará confirmar su crecimiento y su madurez como equipo. El triunfo ante Platense le devolvió confianza a un grupo que empieza a consolidar una identidad de juego más definida. Aunque el gran desafío es regresar al triunfo en condición de visitante, ya que la última alegría del “Decano” fuera del José Fierro fue frente a San Martín de San Juan en la primera fecha del torneo Apertura.
Sin Ortiz, Pusineri deberá confiar nuevamente en la versatilidad de su plantel. La elección del acompañante de Ferreira no es menor: marcará el tono de una defensa que necesitará ser firme, ordenada y sin fisuras frente a un rival que suele hacerse fuerte en su estadio.
Más allá de los nombres, el DT parece tener claro el mensaje: mantener la base, potenciar los rendimientos y seguir construyendo desde la solidez. Córdoba será otro capítulo en ese proceso.