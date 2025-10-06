Sin Marcelo Ortiz, Pusineri reconfigura la defensa de Atlético para visitar a Instituto en Córdoba

Después del triunfo ante Platense, Galván se mostró confiado y optimista. “Se nos pudo abrir el partido después de la expulsión de ellos. Ya estoy recuperado por completo de la lesión y estaba esperando la posibilidad de que me vuelva a tocar. Antes se me había dado una con la izquierda, pero me la atajó el arquero; por suerte pude convertir con la derecha”, expresó. El lateral también habló del desafío que se viene. “Los partidos de visitantes nos cuestan un poco más porque todos los equipos se hacen más fuertes, pero vamos a trabajar para quedarnos con un triunfo en Córdoba”, aseguró.