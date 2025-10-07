Costas reconoció que la convocatoria de Cambeses a la Selección lo movilizó

Racing e Independiente Rivadavia empataron anoche 0 a 0 en un duelo cargado de tensión y pocas emociones disputado en el estadio Presidente Perón. El equipo de Gustavo Costas no logró quebrar la resistencia mendocina en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, donde el conjunto de Avellaneda sigue en la pelea pero sin poder despegar.
Tras el encuentro, Costas analizó lo ocurrido en conferencia de prensa y reconoció que fue un partido “muy parejo” y difícil de destrabar. “Ellos apostaron a las contras y nosotros tuvimos la pelota, pero nos costó generar peligro. Nos faltó gente en el área y profundidad”, explicó el entrenador, que igualmente destacó la entrega de sus futbolistas en medio de un calendario apretado.
El técnico también se mostró preocupado por el estado físico de algunos jugadores, como Elías Torres y Franco Pardo, que terminaron con molestias. En contrapartida, valoró la actuación de Richard Sánchez y el presente de Facundo Cambeses, recientemente convocado a la Selección Argentina. “Lo de Facundo me emocionó. Hizo mucho esfuerzo para llegar hasta acá, se lo merece y es un ejemplo para los más chicos”, expresó visiblemente orgulloso.
Costas reconoció que Racing atraviesa una etapa de gran exigencia, con varios encuentros decisivos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. “A veces cuesta porque venimos de jugar seis partidos seguidos donde había que ganar todos. Los chicos llegan al límite, no solo en lo físico sino también en lo mental”, admitió, justificando la rotación de titulares para este compromiso.
En un tono más reflexivo, el técnico recordó épocas difíciles del club y resaltó el crecimiento institucional de la Academia. “Cuando pienso en el Racing viejo, en aquel que no tenía ni agua caliente ni calefacción, me doy cuenta del cambio enorme que logramos. Hoy estamos en semifinales de Libertadores, con un grupo que ya ganó dos copas internacionales”, sostuvo.
Con la mente puesta en el choque frente a Flamengo, Costas fue contundente al hablar del objetivo inmediato: “Tenemos que llegar a Lima como sea. Hace muchos años que Racing no juega una semifinal de Libertadores y soñamos con ganarla. Nos mentalizamos con la misma locura que nos llevó a conquistar la Sudamericana y la Recopa. Este grupo va a dejar todo”.