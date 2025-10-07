Costas reconoció que la convocatoria de Cambeses a la Selección lo movilizó

El técnico también se mostró preocupado por el estado físico de algunos jugadores, como Elías Torres y Franco Pardo, que terminaron con molestias. En contrapartida, valoró la actuación de Richard Sánchez y el presente de Facundo Cambeses, recientemente convocado a la Selección Argentina. “Lo de Facundo me emocionó. Hizo mucho esfuerzo para llegar hasta acá, se lo merece y es un ejemplo para los más chicos”, expresó visiblemente orgulloso.