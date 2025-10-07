La camiseta de “La Batalla del Bernabéu” será la gran atracción en una subasta de objetos de Maradona

El legado de Diego Armando Maradona vuelve a despertar pasión y nostalgia. La casa británica Matchday Football Auctions anunció una subasta especial dedicada al eterno capitán de la selección argentina, en la que se pondrán a la venta más de 20 objetos vinculados a distintos momentos de su carrera. La cita comenzará el 28 de octubre y se desarrollará durante un mes a través de la web oficial de la empresa.
Entre los artículos más destacados figura la mítica camiseta azulgrana que el “10” utilizó en la final de la Copa del Rey de 1984, disputada entre Barcelona y Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu. Aquel encuentro pasó a la historia no solo por el resultado y por el episodio violento que los medios bautizaron como “La Batalla del Bernabéu”.
Según detalló un vocero de la casa de subastas, la prenda conserva “una rotura en el cuello y un corte horizontal fruto del forcejeo en medio del tumulto, además de desgarrones y marcas en el tejido”. Estas particularidades, explicó, “constituyen una garantía de autenticidad y refuerzan su valor histórico como una de las camisetas más icónicas usadas por Diego Maradona”.
El evento incluirá también camisetas de sus etapas en Argentinos Juniors, Boca y Napoli, junto con piezas conmemorativas como la placa del campeonato obtenido con Boca en 1981. Además, se ofrecerán objetos personales, entre ellos los aros que Maradona lució durante su partido de despedida, piezas que también forman parte del imaginario popular del ídolo.
Con esta iniciativa, los coleccionistas y admiradores de todo el mundo tendrán la oportunidad de adquirir fragmentos auténticos de la historia de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Cada artículo representa una huella del genio que transformó el fútbol en arte y emoción.