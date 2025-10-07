La camiseta de “La Batalla del Bernabéu” será la gran atracción en una subasta de objetos de Maradona

El legado de Diego Armando Maradona vuelve a despertar pasión y nostalgia. La casa británica Matchday Football Auctions anunció una subasta especial dedicada al eterno capitán de la selección argentina, en la que se pondrán a la venta más de 20 objetos vinculados a distintos momentos de su carrera. La cita comenzará el 28 de octubre y se desarrollará durante un mes a través de la web oficial de la empresa.