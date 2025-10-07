Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La celebración litúrgica de alcance global se referencia en una figura que se remonta al año 1208, cuando la Virgen María se le apareció a Domingo de Guzmán con el niño Jesús, portando un rosario en un monasterio de Francia. Esta aparición sirvió para revitalizar este rezo y el instrumento con el cual se ejecuta, en la Europa medieval. Sin embargo, la fecha en la cual se celebra a esta figura de la madre de Cristo para los católicos es la de la batalla de Lepanto, uno de los mayores enfrentamiento navales de la historia, que sucedió un día como este, pero de 1578, cuando las tropas cristianas derrotaron a las musulmanas y aseguraron la hegemonía occidental del Mar Mediterráneo. La victoria en ese combate fue atribuida a la Virgen del Rosario y es por eso que el Papa Pío V impulsó que el 7 de octubre marcara en el calendario litúrgico la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario, que en principio fue conocido con el nombre de “Nuestra Señora de las Victorias”.