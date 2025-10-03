La disputa judicial entre Mauro Icardi y "Maxi" López: causa archivada, cruces públicos y nuevas acciones legales

Tras conocerse la resolución, Icardi utilizó sus redes sociales para mostrar su alivio y apuntar directamente contra López y la denuncia. Compartió la foto del expediente con el mensaje: “Causa penal archivada”, y en un texto cargado de ironía y enojo escribió: “Me decían por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia… ¿Cuál será la próxima? Lo único que pido es que no sigan usando a 5 menores, porque el daño que les hacen es irreparable. ¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”.