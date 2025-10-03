La disputa judicial entre Mauro Icardi y "Maxi" López: causa archivada, cruces públicos y nuevas acciones legales

La rivalidad entre Mauro Icardi y "Maxi" López volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no por cuestiones deportivas, sino judiciales. La polémica gira en torno a una denuncia iniciada contra Icardi por parte del Colegio Lincoln, que lo acusaba de supuesta violencia contra Benedicto, hijo de López y Wanda Nara. "Maxi" se presentó luego como querellante en la causa, que finalmente fue archivada por la Fiscalía.
Tras conocerse la resolución, Icardi utilizó sus redes sociales para mostrar su alivio y apuntar directamente contra López y la denuncia. Compartió la foto del expediente con el mensaje: “Causa penal archivada”, y en un texto cargado de ironía y enojo escribió: “Me decían por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no! Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia… ¿Cuál será la próxima? Lo único que pido es que no sigan usando a 5 menores, porque el daño que les hacen es irreparable. ¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”.
La postura de Maxi López
Lejos de dar por cerrado el asunto, Maxi López respondió a través de su abogado, Facundo Melo. El letrado aclaró que el archivo de la causa “no es una resolución definitiva” y que la defensa solicitará que el expediente sea revisado por la Fiscalía General.
“Lo que hace la Fiscalía es revisar si ese archivo que se dispuso es correcto o no. No obstante eso, el archivo no es definitivo. Si se incorporan de acá en adelante nuevos elementos de prueba, se puede disponer de ese archivo y se sigue instruyendo la causa”, aclaró.
Melo explicó que el archivo puede ser revocado si surgen nuevos elementos de prueba y destacó que tanto la directora del Colegio Lincoln como el encargado del informe socioambiental brindaron declaraciones que fueron “contundentes” respecto a los hechos denunciados. “La institución hizo todo lo que debía hacer”, sostuvo.
Los planes de Icardi en Argentina
En medio de esta nueva escalada, trascendió que Icardi planea viajar a la Argentina en octubre. El objetivo es reencontrarse con sus hijas y ofrecer una entrevista en la que pretende contar en detalle su versión de los hechos. “Es el calvario que viví en estos meses”, confió en su entorno cercano, ya que asegura que no puede comunicarse ni ver a sus hijas y que el régimen de visitas no se está cumpliendo.
Un conflicto abierto
El archivo de la causa parecía traer calma, pero en realidad reactivó un viejo enfrentamiento que combina lo judicial, lo familiar y lo mediático. Mientras Icardi se muestra confiado y desafiante, López apuesta a la vía legal para sostener la denuncia y mantener la discusión abierta.
En el centro de la controversia están los hijos de Wanda y Maxi, a quienes Icardi pidió públicamente no exponer más: “El daño es irreparable”. Un mensaje que, lejos de cerrar el tema, confirma que la relación entre los futbolistas dista de tener un final pacífico.