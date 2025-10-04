Secciones
SociedadTecnología

WhatsApp ultra privado: cómo quitar los avisos "escribiendo..." y "en línea"

Algunos tips para hacer que tus contactos eviten tener demasiada información de tus conexiones.

WhatsApp ultra privado: cómo quitar los avisos escribiendo... y en línea
Hace 2 Hs

Las redes sociales cobran cada vez más presencia en nuestras vidas. Nuestros celulares no dejan de sonar o vibrar recibiendo notificaciones. WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en Argentina y la que permite mantenernos en contacto, pero también es una de la que mayor saturación puede generar.

¿No tiene activado el doble tilde azul? Así podés saber si leyó tu mensaje en WhatsApp

¿No tiene activado el doble tilde azul? Así podés saber si leyó tu mensaje en WhatsApp

Es casi una ley proporcional: mientras más contactos tengamos en WhatsApp, más notificaciones de mensajes podemos recibir. Aunque la solución fácil sería establecer prioridades, muchas veces nos cuesta concentrarnos si nos escriben. Además, los mensajes que recibimos suelen incrementar y hasta llegar a reclamos si permanecemos en línea.

Para evitar las presiones y saturación en esta aplicación de mensajería, solo hace falta cambiar algunas configuraciones. Sucede que WhatsApp ofrece hace meses opciones como quitar la leyenda "escribiendo..." cuando estamos tipeando en un chat y también "en línea" cuando estamos conectados.

Cómo eliminar el "en línea" de WhatsApp

Esta configuración permite que nuestros contactos sepan cuándo tenemos la aplicación abierta y cuándo no. Pero desactivarlo tiene una contra: no podremos ver cuando los otros usuarios estén en WhatsApp. Para quitar la leyenda, hay que seguir estos pasos:

1. Ingresar a WhatsApp y tocar los tres puntos alineados de forma vertical que aparecen en la esquina superior derecha de la lista de chats

2. Ingresar a "Ajustes" y luego a "Privacidad". Se desplegarán nuevas opciones

3. Entrar a "Hora de Últ. vez y En línea". Allí aparecerán dos opciones. Para quitar el "en línea" se derá quitar también la visibilidad de hora de última vez. Esta opción permite ver cuándo alguien ingresó por última vez a su cuenta. 

4. En "Quién puede ver mi hora de últ. vez", marcar la opción "Nadie" y, en "Quién puede ver cuándo esto en línea", marcar la opción "Igual que la hora de últ. vez" y listo.

Cómo eliminar el "escribiendo..." de WhatsApp

No existe una configuración que permita en sí misma desactivar la leyenda "escribiendo..." que aparece mientras tipeamos en un chat. Pero hay diferentes trucos para que no aparezca. Uno de ellos requiere tener activadas las notificaciones desplegables. Esta configuración permite responder desde la misma notificación sin que muestra al otro usuario que estámos en su chat.

WhatsApp ultra privado: cómo quitar los avisos escribiendo... y en línea

Otra de las opciones es un tanto más compleja e implica la conexión a internet. Para escribir sin que aparezca la leyenda, debemos desactivar el WiFi y los datos móviles o poner el teléfono en modo avión. Luego, ingresamos a redactar el mensaje y lo enviamos normalmente y, por último, volvemos a conectar los datos y el wifi o a quitar el modo avión.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

Meta anunció que usará tus conversaciones con IA para mejorar sus publicidades

Meta anunció que usará tus conversaciones con IA para mejorar sus publicidades

De tal palo…: la hija de Bill Gates ya ganó millones con su propia app con IA

De tal palo…: la hija de Bill Gates ya ganó millones con su propia app con IA

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
3

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
4

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios