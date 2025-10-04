WhatsApp ultra privado: cómo quitar los avisos "escribiendo..." y "en línea"

Las redes sociales cobran cada vez más presencia en nuestras vidas. Nuestros celulares no dejan de sonar o vibrar recibiendo notificaciones. WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en Argentina y la que permite mantenernos en contacto, pero también es una de la que mayor saturación puede generar.
Es casi una ley proporcional: mientras más contactos tengamos en WhatsApp, más notificaciones de mensajes podemos recibir. Aunque la solución fácil sería establecer prioridades, muchas veces nos cuesta concentrarnos si nos escriben. Además, los mensajes que recibimos suelen incrementar y hasta llegar a reclamos si permanecemos en línea.
Para evitar las presiones y saturación en esta aplicación de mensajería, solo hace falta cambiar algunas configuraciones. Sucede que WhatsApp ofrece hace meses opciones como quitar la leyenda "escribiendo..." cuando estamos tipeando en un chat y también "en línea" cuando estamos conectados.
Cómo eliminar el "en línea" de WhatsApp
Esta configuración permite que nuestros contactos sepan cuándo tenemos la aplicación abierta y cuándo no. Pero desactivarlo tiene una contra: no podremos ver cuando los otros usuarios estén en WhatsApp. Para quitar la leyenda, hay que seguir estos pasos:
1. Ingresar a WhatsApp y tocar los tres puntos alineados de forma vertical que aparecen en la esquina superior derecha de la lista de chats
2. Ingresar a "Ajustes" y luego a "Privacidad". Se desplegarán nuevas opciones
3. Entrar a "Hora de Últ. vez y En línea". Allí aparecerán dos opciones. Para quitar el "en línea" se derá quitar también la visibilidad de hora de última vez. Esta opción permite ver cuándo alguien ingresó por última vez a su cuenta.
4. En "Quién puede ver mi hora de últ. vez", marcar la opción "Nadie" y, en "Quién puede ver cuándo esto en línea", marcar la opción "Igual que la hora de últ. vez" y listo.
Cómo eliminar el "escribiendo..." de WhatsApp
No existe una configuración que permita en sí misma desactivar la leyenda "escribiendo..." que aparece mientras tipeamos en un chat. Pero hay diferentes trucos para que no aparezca. Uno de ellos requiere tener activadas las notificaciones desplegables. Esta configuración permite responder desde la misma notificación sin que muestra al otro usuario que estámos en su chat.
Otra de las opciones es un tanto más compleja e implica la conexión a internet. Para escribir sin que aparezca la leyenda, debemos desactivar el WiFi y los datos móviles o poner el teléfono en modo avión. Luego, ingresamos a redactar el mensaje y lo enviamos normalmente y, por último, volvemos a conectar los datos y el wifi o a quitar el modo avión.