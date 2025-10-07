Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

A lo largo del lunes, parte del cuerpo técnico visitó al DT en su domicilio, aunque una posible visita del plantel fue descartada por razones médicas. Russo ya había atravesado breves hospitalizaciones en las últimas semanas, en el marco de su tratamiento contra el cáncer de vejiga y próstata que enfrenta desde 2017, cuando dirigía a Millonarios de Bogotá.