Boca rompió el silencio: ¿qué dice el comunicado respecto a la salud de Miguel Ángel Russo?

El entrenador "xeneize", de 69 años, atraviesa un delicado cuadro de salud que lo mantiene alejado del equipo.

Hace 1 Hs

La incertidumbre se apoderó del mundo Boca tras conocerse que Miguel Ángel Russo, técnico del primer equipo, permanece bajo internación domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires. El club confirmó que el entrenador de 69 años se encuentra con pronóstico reservado y está siendo atendido de manera permanente por su equipo médico y el cuerpo médico del club.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, comunicó oficialmente la institución en sus redes sociales.

La noticia generó conmoción entre hinchas y jugadores. Durante la victoria 5-0 ante Newell’s, el equipo fue dirigido nuevamente por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes mantienen contacto constante con Russo. El capitán, Leandro Paredes, dedicó la goleada a su entrenador: “Le mandamos mucha fuerza a Miguel. Es nuestra cabeza y queremos que se recupere pronto”.

Úbeda también expresó el sentir del grupo: “Queremos dedicarle este triunfo, sabemos que nos está mirando. Está al tanto de todo y seguimos sus indicaciones. Le deseamos lo mejor”.

A lo largo del lunes, parte del cuerpo técnico visitó al DT en su domicilio, aunque una posible visita del plantel fue descartada por razones médicas. Russo ya había atravesado breves hospitalizaciones en las últimas semanas, en el marco de su tratamiento contra el cáncer de vejiga y próstata que enfrenta desde 2017, cuando dirigía a Millonarios de Bogotá.

El mensaje de apoyo se extendió más allá de La Ribera. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se sumó al aliento colectivo: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”.

Mientras Boca continúa con su calendario deportivo, la institución y sus hinchas permanecen unidos en un solo deseo: la pronta recuperación de Miguel Ángel Russo, un símbolo de lucha y compromiso en la historia del club.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético Rosario CentralClub Atlético Newell´s Old BoysTapiaLeandro ParedesMiguel Ángel RussoArgentina
