Secciones
DeportesFútbol

Russo, delicado: crece la preocupación por su estado de salud

El técnico de Boca enfrenta un cuadro complejo. El hermetismo se mantiene mientras sus jugadores y allegados envían mensajes de fuerza y acompañamiento.

Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel Russo.
Hace 1 Hs

La situación de Miguel Ángel Russo genera profunda preocupación en el fútbol argentino. El entrenador de Boca atraviesa un momento muy delicado en lo que respecta a su salud, según confirmaron fuentes del club. “Está delicado”, reconocieron desde el entorno del DT, en medio del hermetismo que rodea su entorno y del respeto generalizado por su lucha, que lleva varios años.

La alarma se encendió el domingo en la Bombonera, durante la goleada ante Newell’s, una tarde cargada de emoción y dedicatorias hacia el técnico. Desde la apertura del estadio comenzaron a circular versiones sobre el agravamiento de su cuadro, y tanto los gestos de los jugadores como las palabras del cuerpo técnico confirmaron la preocupación. Su ayudante Claudio Úbeda, quien asumió el mando en su ausencia, y el capitán Leandro Paredes dedicaron el triunfo al entrenador.

En los últimos días, Russo permaneció en su casa por decisión personal, acompañado por su familia y su cuerpo técnico. La intención fue evitarle internaciones constantes e invasivas. Úbeda reveló en conferencia de prensa que, junto a Juvenal Rodríguez y el profesor Adrián Gerónimo visitaron al DT para acompañarlo en este momento difícil.

Durante el fin de semana también se acercó Juan Román Riquelme, presidente de Boca y amigo personal de Russo, quien decidió respetar los tiempos y la intimidad del entrenador. El vínculo entre ambos se fortaleció desde que Riquelme lo convocó para iniciar su tercer ciclo al frente del equipo.

El deterioro en su salud se había hecho visible semanas atrás, especialmente durante el partido que Boca disputó en Mar del Plata bajo una intensa llovizna y neblina. Tras aquel encuentro, regresó a Buenos Aires y fue internado, encendiendo las alarmas sobre su estado. Desde entonces, el cuerpo técnico y la dirigencia mantuvieron un bajo perfil, priorizando el cuidado y la privacidad del DT.

Russo, de 69 años, ya había superado en el pasado momentos difíciles vinculados a su salud, y siempre se mostró como un ejemplo de fortaleza y compromiso.

Su presencia en el banco frente a Central Córdoba fue una muestra reciente de su espíritu de lucha, aunque desde entonces el panorama se volvió más reservado.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel RussoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
2

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales
3

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
4

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
5

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
6

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Más Noticias
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

“Si no estaba, mi hijo se moría”: la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

“Si no estaba, mi hijo se moría”: la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

“Ni Alcaraz ni yo controlamos esto”: la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

“Ni Alcaraz ni yo controlamos esto”: la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Comentarios