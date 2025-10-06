Russo, delicado: crece la preocupación por su estado de salud

La alarma se encendió el domingo en la Bombonera, durante la goleada ante Newell’s, una tarde cargada de emoción y dedicatorias hacia el técnico. Desde la apertura del estadio comenzaron a circular versiones sobre el agravamiento de su cuadro, y tanto los gestos de los jugadores como las palabras del cuerpo técnico confirmaron la preocupación. Su ayudante Claudio Úbeda, quien asumió el mando en su ausencia, y el capitán Leandro Paredes dedicaron el triunfo al entrenador.