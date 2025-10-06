La Selección Argentina vuelve a encontrarse con un viejo conocido en los octavos de final del Mundial Sub-20

El duelo tendrá un sabor especial para la Albiceleste porque en la última edición del certamen, disputada en 2023 en nuestro país, el conjunto africano eliminó a Argentina en esta misma instancia con un 2-0 en San Juan. Ahora, la cita será en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, desde las 16.30, y con la posibilidad de revancha en juego.