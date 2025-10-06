Secciones
La Selección Argentina vuelve a encontrarse con un viejo conocido en los octavos de final del Mundial Sub-20

El conjunto dirigido por Diego Placente, que terminó la fase de grupos con puntaje ideal, se medirá con Nigeria el miércoles a las 16.30 en Santiago de Chile, en un cruce que reedita el duelo de 2023.

ESPÍRITU DE REVANCHA. El plantel argentino se prepara para afrontar el duelo de octavos ante Nigeria. ESPÍRITU DE REVANCHA. El plantel argentino se prepara para afrontar el duelo de octavos ante Nigeria. EFE
Hace 2 Hs

La Selección Argentina Sub 20 ya conoce a su próximo rival en el Mundial que se disputa en Chile. Tras completar la fase de grupos con puntaje perfecto (victorias sobre Cuba, Australia e Italia), el equipo dirigido por Diego Placente se medirá este miércoles con Nigeria en Santiago, en un cruce que reedita viejas historias.

El duelo tendrá un sabor especial para la Albiceleste porque en la última edición del certamen, disputada en 2023 en nuestro país, el conjunto africano eliminó a Argentina en esta misma instancia con un 2-0 en San Juan. Ahora, la cita será en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, desde las 16.30, y con la posibilidad de revancha en juego.

Nigeria llegó a los octavos como uno de los mejores terceros del Grupo F. Debutó con una derrota 1-0 frente a Noruega, luego venció 3-2 a Arabia Saudita y en la última fecha empató 1-1 con Colombia para asegurarse el pase. Su capitán, Daniel Bameyi, recordado por su polémica inscripción en 2023, hoy milita en el ND Primorje de Eslovenia.

El ganador del choque entre argentinos y nigerianos avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Chile y México, programado para el sábado. Para Placente y sus dirigidos, será la oportunidad de sostener su gran inicio en Chile y sacarse la espina de la edición anterior.

Temas Santiago de ChileDiego PlacenteMundial Sub 20Selección Argentina Sub-20
