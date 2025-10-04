Horóscopo chino: qué amuleto necesitará cada signo para atraer la buena fortuna en octubre

Los amuletos no son simples colgantes o piedras decorativas. Se trata de poderosas piezas capaces de proteger las energías más maliciosas así como potenciar la buena fortuna en nuestra vida para atraer lo que más necesitamos. Sin embargo cada uno de ellos se ajusta a un requerimiento más específico, por ello es que el zodíaco detalló cuál es el amuleto más conveniente para cada signo.