Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: qué amuleto necesitará cada signo para atraer la buena fortuna en octubre

Los signos requerirán de una ayuda extra este mes. Este es el amuleto que más se adecúa a sus necesidades.

Los amuletos que cada signo necesitará en octubre. Los amuletos que cada signo necesitará en octubre.
Hace 34 Min

Los movimientos energéticos de octubre requerirán de una ayuda extra, tanto para potenciar impulsos que traen efectos positivos como para contrarrestar aquellos que atraen mayores malestares a nuestra vida. Por esta ocasión, el horóscopo chino advierte que cada signo deberá elegir un amuleto especial si quiere guiar su vida por el camino de la buena fortuna.

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

Los amuletos no son simples colgantes o piedras decorativas. Se trata de poderosas piezas capaces de proteger las energías más maliciosas así como potenciar la buena fortuna en nuestra vida para atraer lo que más necesitamos. Sin embargo cada uno de ellos se ajusta a un requerimiento más específico, por ello es que el zodíaco detalló cuál es el amuleto más conveniente para cada signo.

Los amuletos que cada signo necesitará en octubre

Rata

Para la Rata, el dije de llave dorada será clave para abrir nuevos caminos y así dejar entrar nuevas oportunidades económicas a su vida.

Buey

El cristal de cuarzo blanco será el aliado del Buey, que por esta ocasión necesitará limpiar las malas energías así como estabilizarse en su trabajo y sus finanzas. Este amuleto le ayudará a encontrar la seguridad que necesita.

Tigre

La pulsera de ojo de tigre no es solo un accesorio atractivo sino que para este animal del zodíaco puede elevar la valentía y la intuición del mismo, cualidad necesaria para tomar las decisiones a veces intrincadas que se le presentarán este mes.

Conejo

Un pequeño colgante de jade verde le ayudará al Conejo a atraer grandes oportunidades en su vida, así como favorecer a la armonía en su familia, algo que necesitará este signo en Octubre.

Dragón

La moneda china antigua con cinta roja será la que le ayudará a este signo a incrementar el flujo de dinero que necesita en su vida y reforzar la energía de liderazgo característica de este animal del zoo.

Serpiente

Un pequeño amuleto de tortuga no solo representa la longevidad sino también la resistencia, un acompañante ideal para atravesar con calma cualquier situación.  

Caballo

La piedra aventurina verde está asociada a la prosperidad y a los nuevos comienzos, muy favorable para negocios y proyectos que entusiasmen al Caballo.

Cabra

El dije de estrella será el que acompañe a la cabra para potenciar su inspiración y aminorar la negatividad, para ayudar a la Cabra a concretar su sueños pendientes.

Mono

El Mono requerirá de un colgante de sol dorado, capaz de activar la energía vital y la creatividad, atrayendo soluciones brillantes en lo personal y lo laboral.

Gallo

Un ameloto de campana pequeña le ayudará al Gallo a repeler envidias y malas intenciones, además de atraer reconocimientos y buenas noticias.

Perra

Una gema de amatista puede reforzar la serenidad y ayuda a equilibrar las emociones, clave para enfrentar tensiones en octubre.

Cerdo

El dije de pez dorado es un símbolo de abundancia y flujo constante de riqueza, muy protector para este signo del zoo zodiacal.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre, según Ludovica Squirru

Cómo es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Traslasierra

Cómo es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Traslasierra

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre, según Ludovica Squirru

La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

La drástica decisión de Ludovica Squirru tras la polémica por la presentación de su libro en el Planetario

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
3

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
4

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios