Horóscopo chino: qué amuleto necesitará cada signo para atraer la buena fortuna en octubre

Los movimientos energéticos de octubre requerirán de una ayuda extra, tanto para potenciar impulsos que traen efectos positivos como para contrarrestar aquellos que atraen mayores malestares a nuestra vida. Por esta ocasión, el horóscopo chino advierte que cada signo deberá elegir un amuleto especial si quiere guiar su vida por el camino de la buena fortuna.
Los amuletos no son simples colgantes o piedras decorativas. Se trata de poderosas piezas capaces de proteger las energías más maliciosas así como potenciar la buena fortuna en nuestra vida para atraer lo que más necesitamos. Sin embargo cada uno de ellos se ajusta a un requerimiento más específico, por ello es que el zodíaco detalló cuál es el amuleto más conveniente para cada signo.
Los amuletos que cada signo necesitará en octubre
Rata
Para la Rata, el dije de llave dorada será clave para abrir nuevos caminos y así dejar entrar nuevas oportunidades económicas a su vida.
Buey
El cristal de cuarzo blanco será el aliado del Buey, que por esta ocasión necesitará limpiar las malas energías así como estabilizarse en su trabajo y sus finanzas. Este amuleto le ayudará a encontrar la seguridad que necesita.
Tigre
La pulsera de ojo de tigre no es solo un accesorio atractivo sino que para este animal del zodíaco puede elevar la valentía y la intuición del mismo, cualidad necesaria para tomar las decisiones a veces intrincadas que se le presentarán este mes.
Conejo
Un pequeño colgante de jade verde le ayudará al Conejo a atraer grandes oportunidades en su vida, así como favorecer a la armonía en su familia, algo que necesitará este signo en Octubre.
Dragón
La moneda china antigua con cinta roja será la que le ayudará a este signo a incrementar el flujo de dinero que necesita en su vida y reforzar la energía de liderazgo característica de este animal del zoo.
Serpiente
Un pequeño amuleto de tortuga no solo representa la longevidad sino también la resistencia, un acompañante ideal para atravesar con calma cualquier situación.
Caballo
La piedra aventurina verde está asociada a la prosperidad y a los nuevos comienzos, muy favorable para negocios y proyectos que entusiasmen al Caballo.
Cabra
El dije de estrella será el que acompañe a la cabra para potenciar su inspiración y aminorar la negatividad, para ayudar a la Cabra a concretar su sueños pendientes.
Mono
El Mono requerirá de un colgante de sol dorado, capaz de activar la energía vital y la creatividad, atrayendo soluciones brillantes en lo personal y lo laboral.
Gallo
Un ameloto de campana pequeña le ayudará al Gallo a repeler envidias y malas intenciones, además de atraer reconocimientos y buenas noticias.
Perra
Una gema de amatista puede reforzar la serenidad y ayuda a equilibrar las emociones, clave para enfrentar tensiones en octubre.
Cerdo
El dije de pez dorado es un símbolo de abundancia y flujo constante de riqueza, muy protector para este signo del zoo zodiacal.