Isabel Pantoja podría heredarle a su hijo Kiko Rivera una millonaria deuda

La relación entre madre e hijo se encuentra rota desde hace años, y esta nueva información podría reabrir viejas heridas familiares.

Hace 1 Hs

La finca de Cantora, propiedad de Isabel Pantoja, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según el programa Vaya Fama de Telecinco, la artista afronta una delicada situación económica con órdenes de embargo, hipotecas e impagos que ascienden a más de cuatro millones de euros, y que podrían terminar afectando a su hijo, Kiko Rivera.

Cantora, al borde de la subasta

El espacio televisivo reveló que la finca de Cádiz podría ser subastada por Hacienda si la cantante no liquida sus deudas a tiempo. Los datos del Registro de la Propiedad indican que la deuda garantizada de Pantoja supera los 4.032.459,62 euros, una cifra que mantiene en vilo a la tonadillera y también a su familia.

Además, Vaya Fama detalló que Cantora acumula multas, recargos e hipotecas, lo que habría llevado a Isabel Pantoja a ponerla en venta. Sin embargo, el complejo panorama legal ha dificultado cualquier operación.

Kiko Rivera, heredero de una herencia envenenada

Aunque Kiko Rivera no tiene actualmente responsabilidad legal sobre las deudas de su madre, los expertos advierten que sí podría heredar las obligaciones económicas si Isabel Pantoja falleciera sin resolverlas.

“Por las deudas de su madre, en principio, no tiene ninguna responsabilidad... salvo que falleciera. El heredero se hace cargo de los derechos y deberes de la persona”, explicó Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Ghesta, en el programa.

La relación entre madre e hijo se encuentra rota desde hace años, y esta nueva información podría reabrir viejas heridas familiares. En el pasado, Kiko Rivera se mostró públicamente molesto con su madre por la gestión de Cantora y por el manejo de su patrimonio.

Una finca marcada por los conflictos

Cantora, la histórica finca andaluza donde la familia Pantoja ha vivido durante décadas, se ha convertido en símbolo del distanciamiento familiar y de los problemas financieros de la artista. En reiteradas ocasiones, medios españoles han informado sobre embargos judiciales y deudas tributarias vinculadas al terreno.

Mientras tanto, Isabel Pantoja apura sus días en Cantora, entre intentos de venta y advertencias legales, mientras Kiko Rivera continúa su vida alejado de la finca y de su madre.

