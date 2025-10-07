Isabel Pantoja podría heredarle a su hijo Kiko Rivera una millonaria deuda

La finca de Cantora, propiedad de Isabel Pantoja, vuelve a estar en el centro de la polémica. Según el programa Vaya Fama de Telecinco, la artista afronta una delicada situación económica con órdenes de embargo, hipotecas e impagos que ascienden a más de cuatro millones de euros, y que podrían terminar afectando a su hijo, Kiko Rivera.