Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tanto es así que la Facultad de Psicología decretó asueto administrativo ayer y hoy. “Por información confirmada por familiares y colegas, se establece asueto académico los días 6 y 7 de octubre, en memoria y como muestra de respeto hacia nuestro querido Dr. Oscar”, aclararon en un posteo de Instagram desde la cuenta oficial. “Con profundo dolor, la Facultad de Psicología lamenta el fallecimiento del Dr. Oscar Iguzquiza (h), destacado docente y querido compañero de nuestra comunidad académica. Acompañamos en este difícil momento a su familia, colegas de cátedra, estudiantes y amigos. En su memoria, se decreta asueto académico durante las jornadas de los días 6 y 7 de octubre.”, fue el comunicado completo de la facultad de Psicología.