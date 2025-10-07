Secciones
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El fallecimiento del neurólogo, docente e investigador de la UNT repercutió en varios ámbitos.

Hace 1 Hs

Profundo dolor causó la muerte del reconocido neurólogo el doctor Oscar Iguzquiza (h), docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, tanto en las facultades de Medicina como la de Psicología.

Iguzquiza, quien supo ser encargado principal del Programa Provincial de la Epilepsia, continuaba hasta ahora ejerciendo la docencia y despertando tanto en sus alumnos como en sus pares la admiración por su dedicación, calidez y desempeño. En la Facultad de Medicina era profesor adjunto de la cátedra de Neurología.

Tanto es así que la Facultad de Psicología decretó asueto administrativo ayer y hoy. “Por información confirmada por familiares y colegas, se establece asueto académico los días 6 y 7 de octubre, en memoria y como muestra de respeto hacia nuestro querido Dr. Oscar”, aclararon en un posteo de Instagram desde la cuenta oficial. “Con profundo dolor, la Facultad de Psicología lamenta el fallecimiento del Dr. Oscar Iguzquiza (h), destacado docente y querido compañero de nuestra comunidad académica. Acompañamos en este difícil momento a su familia, colegas de cátedra, estudiantes y amigos. En su memoria, se decreta asueto académico durante las jornadas de los días 6 y 7 de octubre.”, fue el comunicado completo de la facultad de Psicología.

Profundo dolor

En tanto la facultad de Medicina también le dedicó unas palabras en un comunicado. “Con profundo dolor, la Facultad de Medicina expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del doctor Oscar Iguzquiza, profesor adjunto de la cátedra de Neurología de nuestra casa. Nuestras condolencias a su familia y toda nuestra solidaridad”, rezó el comunicado de la facultad.

Abajo de ese texto replicado en las redes sociales se volcaron decenas de comentarios positivos hacia Iguzquiza que, según sus pacientes y alumnos, dejó huellas que no solo tienen que ver con lo académico. “Descanse en paz doctor, agradecida de haber aprendido de usted”; “En paz descanse ??, uno de los mejores docentes , muy dedicado a todo lo que hacía. Mis mas sentido pésame a la familia”; “Querido doctor descanse en paz, gracias por acompañarnos en los momentos mas difíciles de nuestra vida”, fueron solo algunos de los comentarios.

