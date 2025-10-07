Motores flex en la Argentina: una medida nacional que ilusiona a los productores de bioetanol

Mediante la Resolución 546/2025 publicada en el Boletín Oficial en los últimos días, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación estableció nuevos requisitos técnicos y ambientales para los vehículos comercializados en el país. De esa forma, el Gobierno nacional incorporó estándares internacionales, habilitando la incorporación de motores flex que son capaces de operar con mezclas de bioetanol del 5% al 15% o superiores. Aunque la medida no implica un aumento inmediato del corte obligatorio de bioetanol, exige que todos los modelos nuevos estén técnicamente preparados para funcionar con porcentajes más altos del combustible renovable. Así, se habilita un avance estratégico hacia una mayor participación del bioetanol en el parque automotor, con la expectativa incluso de llegar al 17% de mezcla en el mediano plazo.