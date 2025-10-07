Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

La jefa municipal destacó que gran parte del riesgo radica en la ubicación de asentamientos en zonas no aptas para habitar. “San Miguel de Tucumán y muchas de las localidades del Gran San Miguel están en asentamientos a la vera del Río Salí. En esos lugares es imposible hacer una obra que evite que se inunden”, subrayó. Y agregó: “Cada vez que limpiamos la vera del río y reubicamos a las familias, se instalan otras personas. Eso hace muy difícil evitar las inundaciones”. Chahla explicó que el municipio trabaja de forma articulada con la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un censo y brindar soluciones integrales.