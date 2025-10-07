Secciones
Política

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

Reunión de funcionarios de la Municipalidad capitalina.

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas
Hace 3 Hs

La intendenta Rossana Chahla encabezó este lunes una reunión de gabinete en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, donde se abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas previstas para octubre, noviembre y diciembre. 

Junto a funcionarios de distintas áreas, Chahla analizó el plan de acción para evitar anegamientos en los sectores más vulnerables. 

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

La jefa municipal destacó que gran parte del riesgo radica en la ubicación de asentamientos en zonas no aptas para habitar. “San Miguel de Tucumán y muchas de las localidades del Gran San Miguel están en asentamientos a la vera del Río Salí. En esos lugares es imposible hacer una obra que evite que se inunden”, subrayó. Y agregó: “Cada vez que limpiamos la vera del río y reubicamos a las familias, se instalan otras personas. Eso hace muy difícil evitar las inundaciones”. Chahla explicó que el municipio trabaja de forma articulada con la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un censo y brindar soluciones integrales.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
1

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Gastronomía e inclusión: La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas
2

Gastronomía e inclusión: "La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas"

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”
3

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

6

Cartas de lectores: persona no vidente

Más Noticias
Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial San Miguel

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

El intransigente Netanyahu

El intransigente Netanyahu

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios