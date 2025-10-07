La intendenta Rossana Chahla encabezó este lunes una reunión de gabinete en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, donde se abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas previstas para octubre, noviembre y diciembre.
Junto a funcionarios de distintas áreas, Chahla analizó el plan de acción para evitar anegamientos en los sectores más vulnerables.
La jefa municipal destacó que gran parte del riesgo radica en la ubicación de asentamientos en zonas no aptas para habitar. “San Miguel de Tucumán y muchas de las localidades del Gran San Miguel están en asentamientos a la vera del Río Salí. En esos lugares es imposible hacer una obra que evite que se inunden”, subrayó. Y agregó: “Cada vez que limpiamos la vera del río y reubicamos a las familias, se instalan otras personas. Eso hace muy difícil evitar las inundaciones”. Chahla explicó que el municipio trabaja de forma articulada con la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social para realizar un censo y brindar soluciones integrales.