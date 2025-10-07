Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: femicidio y narcotráfico
Hace 4 Hs

El reciente triple femicidio en Florencio Varela, que terminó con la vida de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años y de Lara Gutiérrez, de 15 años, ha sacudido profundamente al país. Este hecho no solo expone la brutalidad de la violencia de género, sino también el poder devastador que tienen las redes del narcotráfico en las comunidades vulnerables. Las jóvenes fueron torturadas y asesinadas en un acto de disciplinamiento, transmitido en vivo por instagram, en un grupo cerrado al que accedieron al menos 45 personas. Esto refuerza la hipótesis de que no se trató solo de un homicidio, sino de un mensaje mafioso premeditado para consolidar control y sembrar terror entre los propios integrantes de la red criminal. La investigación hasta ahora apunta a una banda liderada por un capo narco conocido como “PJ“, quien habría ordenado el asesinato como represalia por el robo de drogas. Las chicas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta, pero todo estaba planificado; los pozos donde fueron enterradas habían sido cavados previamente. Este caso no solo debe generar indignación, sino también una reflexión urgente sobre las condiciones sociales y económicas que permiten el avance del narcotráfico y la violencia extrema. Es fundamental exigir justicia para las víctimas y sus familias, pero también trabajar para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca más y garantizar que las comunidades tengan acceso a oportunidades reales de desarrollo.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 515 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
1

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Gastronomía e inclusión: La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas
2

Gastronomía e inclusión: "La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas"

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”
3

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

6

Cartas de lectores: persona no vidente

Más Noticias
Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial San Miguel

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

El intransigente Netanyahu

El intransigente Netanyahu

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios