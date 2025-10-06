Simoca: la militancia le brindó su apoyo a Jaldo y al Frente Tucumán Primero

En tanto Salazar añadió que “gracias a Dios podemos seguir avanzando de la mano de Osvaldo Jaldo, seguir creciendo y este equipo de la provincia realmente demuestra estar unidos para que saquemos Tucumán adelante. Seguiremos trabajando a la par de Osvaldo Jaldo para que realmente demostremos a la Nación que trabajando se hacen las cosas que gracias a los recursos de la provincia venimos trabajando en grande y si esos recursos de la Nación son devueltos a cada provincia, demostraremos muchas más obras y más sueños que tenemos los simoqueños y los tucumanos también”.