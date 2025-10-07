Secciones
Panorama Tucumano: los candidatos de Alberdi confrontarán sus ideas en un debate

Los postulantes a conducir el municipio discutirán en Panorama Tucumano sobre la situación de la ciudad y sobre las inquietudes de los vecinos.

Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 4 Hs
Temas TucumánAlberdiRoberto SánchezSilvio BellomíoMariano CamperoLuis CamposFederico van Mameren
