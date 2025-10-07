Cartas de lectores: tren bioceánico

El primer tren de prueba transcontinental en América Latina (o bioceánico experimental) fue impulsado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, en el año 1993. Este antecedente de 1993 subraya que la aspiración de Tucumán de ser un articulador bioceánico, tiene profundas raíces históricas y logísticas en la región. El Gobierno de la Provincia de Tucumán, con la visión de constituir un nodo logístico continental en el NOA, estableció en la Secretaría de Estado de Relaciones Institucionales de la Provincia, el centro operativo para liderar el proyecto. Ruta (Atlántico): El tren partió de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, Tucumán, en abril de 1993 y se dirigió hacia el Océano Atlántico por Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) \ Puerto Suárez (Bolivia), cruzando la frontera hacia el Mato Grosso do Sul (Brasil), para llegar finalmente a la mega-metrópolis de São Paulo y al puerto de Santos (Océano Atlántico). Ruta (Pacífico): El tren regresó desde Brasil hacia la Argentina por la misma vía y cruzó la Cordillera de los Andes por el Paso de Socompa (Provincia de Salta) para arribar al Océano Pacífico, llegando a los puertos chilenos de Antofagasta e Iquique el 12 de mayo de 1993. El logro principal fue haber completado el recorrido ida y vuelta uniendo cuatro países (Argentina, Bolivia, Brasil y Chile) y demostrando que el Norte Argentino podía ser el corazón de un corredor bioceánico ferroviario. Además, se usó la infraestructura ferroviaria existente, de trocha métrica (1 metro de ancho), que había sido construida por los ingleses. Contexto y Relevancia Actual: El proyecto del corredor bioceánico actual, impulsado por el gobierno de Tucumán y el NOA, (el Corredor por el Paso de San Francisco) es una continuación de esa visión de 1993. Las diferencias principales radican en: a) la ruta seleccionada para la salida al Pacífico; b) el número de países que se unen: en aquél entonces fueron cuatro y en el actual serán tres. * Iniciativa de 1993: El Tren del Corredor Bioceánico Experimental Ferroviario utilizó el Paso de Socompa (ramal C14, provincia de Salta) para la salida al Pacífico y la conexión por Bolivia y Brasil para la salida al Atlántico. * Iniciativa Actual (NOA-Centro): Está enfocado en el Paso de San Francisco (Catamarca) para la salida al Pacífico, debido a consideraciones de infraestructura, pendientes y viabilidad logística para el transporte de grandes volúmenes de carga del NOA. La iniciativa de 1993 fue crucial porque, aunque no resultó en una infraestructura permanente inmediata, demostró la viabilidad técnica y logística de conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del Norte Argentino (NOA), Brasil y Chile.