Incidentes en la previa del acto de Milei en el Movistar Arena: protestas y tensión frente al estadio

La presentación del nuevo libro de Javier Milei, titulada “La Construcción del Milagro”, tuvo una previa marcada por incidentes en las inmediaciones del estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Un grupo de manifestantes que se concentró en el parque Los Andes para protestar contra el gobierno nacional terminó enfrentándose con el operativo policial dispuesto en la zona.