Incidentes en la previa del acto de Milei en el Movistar Arena: protestas y tensión frente al estadio

Manifestantes se enfrentaron con la Policía en las afueras del predio.

INCIDENTES. Mientras el presidente Javier Milei se preparaba para presentar su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el estadio Movistar Arena, manifestantes se enfrentaron con la policía en las afueras del predio. INCIDENTES. Mientras el presidente Javier Milei se preparaba para presentar su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el estadio Movistar Arena, manifestantes se enfrentaron con la policía en las afueras del predio. REUTERS
Hace 49 Min

La presentación del nuevo libro de Javier Milei, titulada “La Construcción del Milagro”, tuvo una previa marcada por incidentes en las inmediaciones del estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Un grupo de manifestantes que se concentró en el parque Los Andes para protestar contra el gobierno nacional terminó enfrentándose con el operativo policial dispuesto en la zona.

“Estábamos gritando y cantando en la vereda y la policía se nos tiró encima”, relató una de las manifestantes presentes en el lugar al portal Infobae, luego de que se produjeran forcejeos y momentos de tensión antes del inicio del acto presidencial.

El evento se desarrolla en un clima de fuerte expectativa política, luego de una jornada complicada para el oficialismo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires.

Dentro del estadio, Milei buscará recuperar la iniciativa con un acto de alto contenido simbólico y mediático. El presidente presentará su libro “La Construcción del Milagro”, donde repasa el camino que lo llevó desde los escenarios mediáticos hasta la Casa Rosada, y compartirá con su público un show musical junto al grupo “La Banda Presidencial”.

Fiel a su estilo, el mandatario cantará el clásico “Panic Show” de La Renga, tema con el que se identifica desde sus inicios en la política. 

