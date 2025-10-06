Lanzaron el primer trailer de la película adaptación de la novela argentina “Matate, amor,” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Este lunes 6 de octubre estrenó el primer trailer de "Die, My Love", la nueva película de romance y terror psicológico dirigida por Lynne Ramsay, producida por Martin Scorsese y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.
¿Qué se sabe de "Die, My Love", la nueva película protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson?
El nuevo filme estará basado en la reconocida novela argentina escrita por Ariana Harwicz, que narra la vida de una mujer que enfrenta sus demonios mientras atraviesa una crisis emocional en medio de su maternidad.
En el trailer de "Die, My Love" se pueden ver paisajes naturales de Francia, en donde se cuenta la historia, mientras mezcla imágenes de la vida cotidiana y lo perturbador de los personajes que interpretan Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. En una de las escenas, se escucha que dicen: “No sabés qué es real y qué no”. La película llegará a los cines el 7 de noviembre.
¿Qué dijo Ariana Harwicz sobre este nuevo proyecto cinematográfico?
La película será presentada como un “thriler doméstico” con el objetivo de presentarla en el Festival de Cannes, el cual cuenta con gran prestigio.
Por su parte, la autora publicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Escribir es lo opuesto de haber escrito. Escribí Matate, amor sin saber que eso era escribir y tratando de que no se parezca a una novela. Por fin comienza el rodaje de la película producida por Martin Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson”.