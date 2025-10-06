Lanzaron el primer trailer de la película adaptación de la novela argentina “Matate, amor,” con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

En el trailer de "Die, My Love" se pueden ver paisajes naturales de Francia, en donde se cuenta la historia, mientras mezcla imágenes de la vida cotidiana y lo perturbador de los personajes que interpretan Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. En una de las escenas, se escucha que dicen: “No sabés qué es real y qué no”. La película llegará a los cines el 7 de noviembre.