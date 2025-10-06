Se conocieron la fecha y la sede de la final de la Primera Nacional: Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza

Deportivo Madryn, el primero en asegurar su lugar

El conjunto chubutense, conocido como el “Aurinegro”, se clasificó con autoridad tras ganar la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, Atlanta. A una fecha del final, aseguró su boleto a la definición tras vencer 2-1 a Arsenal en la jornada 33. Aunque cayó ante Colegiales en el cierre de la fase, el resultado ya no afectaba su posición.