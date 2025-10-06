Se conocieron la fecha y la sede de la final de la Primera Nacional: Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza

La final de la Primera Nacional 2025 ya tiene todo definido. Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán el sábado 11 de octubre a las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López (Platense), para determinar quién será el primer ascendido a la Primera División del fútbol argentino.
El encuentro se disputará a partido único y contará con VAR, bajo la supervisión de Héctor Paletta. El árbitro principal será Nicolás Ramírez. En caso de empate, se jugará tiempo suplementario y, de ser necesario, penales.
Deportivo Madryn, el primero en asegurar su lugar
El conjunto chubutense, conocido como el “Aurinegro”, se clasificó con autoridad tras ganar la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, Atlanta. A una fecha del final, aseguró su boleto a la definición tras vencer 2-1 a Arsenal en la jornada 33. Aunque cayó ante Colegiales en el cierre de la fase, el resultado ya no afectaba su posición.
Madryn, dirigido por Ricardo Pancaldo, mostró regularidad, firmeza defensiva y una notable eficacia como local, lo que le permitió dominar su grupo y llegar con confianza a la final por el ascenso.
Gimnasia de Mendoza, con sufrimiento y premio
Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, campeón de la Zona B con 63 unidades. El “Lobo mendocino” debió esperar hasta la última fecha para confirmar su clasificación: después de empatar con Chacarita, se impuso 1-0 a Defensores de Belgrano con un gol de Fermín Antonini, resultado que desató la euforia en el estadio Víctor Legrotaglie.
El equipo conducido por Mariano Pussetto fue uno de los más regulares del torneo y consolidó un estilo ordenado y efectivo, con una defensa sólida y variantes ofensivas que le permitieron sostenerse en la cima hasta el final.
Un ascenso histórico en juego
La definición promete ser pareja y cargada de expectativa. Deportivo Madryn buscará lograr el primer ascenso a la máxima categoría en su historia, mientras que Gimnasia de Mendoza intentará volver a Primera después de más de cuatro décadas.
El duelo, que podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play, coronará a uno de los dos equipos como nuevo integrante de la Liga Profesional 2026, cerrando una temporada que volvió a demostrar la paridad y la competitividad del ascenso argentino.