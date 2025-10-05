San Martín de Tucumán ya tiene fecha y hora para su debut contra Deportivo Morón en el Reducido de la Primera Nacional

San Martín de Tucumán, que terminó sexto en la Zona A tras el 2-2 frente a San Miguel en Los Polvorines, ya había conocido hace un par de horas su rival, y ahora también se publicó cuándo y dónde jugará. El equipo de Mariano Campodónico deberá salir a buscar la clasificación como visitante y enfrentará a Deportivo Morón, cuarto de la Zona B, el domingo 12 de octubre a las 21.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Se trata de un partido único y sin margen de error porque si empatan, el local avanza por ventaja deportiva.