San Martín de Tucumán ya tiene fecha y hora para su debut contra Deportivo Morón en el Reducido de la Primera Nacional

El camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional está en marcha. La Primera Nacional ya dejó atrás su fase regular, con Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputando la gran final por el primer boleto, y con el Reducido armado y listo para empezar.
San Martín de Tucumán, que terminó sexto en la Zona A tras el 2-2 frente a San Miguel en Los Polvorines, ya había conocido hace un par de horas su rival, y ahora también se publicó cuándo y dónde jugará. El equipo de Mariano Campodónico deberá salir a buscar la clasificación como visitante y enfrentará a Deportivo Morón, cuarto de la Zona B, el domingo 12 de octubre a las 21.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Se trata de un partido único y sin margen de error porque si empatan, el local avanza por ventaja deportiva.
Así se jugarán todos los cruces
Con la confirmación de las fechas y horarios, el calendario del Reducido quedó así:
- Atlanta vs. Chaco For Ever: sábado 11 de octubre a las 13
- Tristán Suárez vs. Agropecuario: sábado 11 de octubre a las 19
- Gimnasia y Tiro vs. Temperley: sábado 11 de octubre a las 20.30
- Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: domingo 12 de octubre a las 15.10
- Estudiantes de Caseros vs. Maipú: domingo 12 de octubre a las 17.10
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato: domingo 12 de octubre a las 19
- Deportivo Morón vs. San Martín: domingo 12 de octubre a las 21.15
La final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza todavía no tiene fecha ni horario confirmados. El perdedor de ese duelo se sumará en los cuartos de final del Reducido, instancia que se disputará a ida y vuelta.