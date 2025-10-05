Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán ya tiene fecha y hora para su debut contra Deportivo Morón en el Reducido de la Primera Nacional

El “Santo” tendrá su estreno como visitante en Buenos Aires el domingo 12 de octubre desde las 21.15, en un cruce sin margen de error.

FASE DECISIVA. San Martín ajusta detalles para el partido único frente a Deportivo Morón del 12 de octubre, donde buscará seguir en carrera por el salto a la máxima categoría. FASE DECISIVA. San Martín ajusta detalles para el partido único frente a Deportivo Morón del 12 de octubre, donde buscará seguir en carrera por el salto a la máxima categoría. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA
Hace 1 Hs

El camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional está en marcha. La Primera Nacional ya dejó atrás su fase regular, con Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputando la gran final por el primer boleto, y con el Reducido armado y listo para empezar.

San Martín de Tucumán, que terminó sexto en la Zona A tras el 2-2 frente a San Miguel en Los Polvorines, ya había conocido hace un par de horas su rival, y ahora también se publicó cuándo y dónde jugará. El equipo de Mariano Campodónico deberá salir a buscar la clasificación como visitante y enfrentará a Deportivo Morón, cuarto de la Zona B, el domingo 12 de octubre a las 21.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Se trata de un partido único y sin margen de error porque si empatan, el local avanza por ventaja deportiva.

Así se jugarán todos los cruces

Con la confirmación de las fechas y horarios, el calendario del Reducido quedó así:

- Atlanta vs. Chaco For Ever: sábado 11 de octubre a las 13

- Tristán Suárez vs. Agropecuario: sábado 11 de octubre a las 19

- Gimnasia y Tiro vs. Temperley: sábado 11 de octubre a las 20.30

- Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: domingo 12 de octubre a las 15.10

- Estudiantes de Caseros vs. Maipú: domingo 12 de octubre a las 17.10

- Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato: domingo 12 de octubre a las 19

- Deportivo Morón vs. San Martín: domingo 12 de octubre a las 21.15

La final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza todavía no tiene fecha ni horario confirmados. El perdedor de ese duelo se sumará en los cuartos de final del Reducido, instancia que se disputará a ida y vuelta.

