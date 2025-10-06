Tucumán Central ganó, sigue firme en la cima y se clasificó junto a Unión del Norte

El único gol del encuentro lo marcó Bruno Medina, de penal, a los 26 minutos del segundo tiempo. El partido, sin embargo, terminó antes de tiempo: fue suspendido a los 38 minutos por el árbitro Lautaro Cazorla, luego de las expulsiones de Lucas Tartalo, Emanuel García y Lautaro Rojas, todos jugadores de Central Norte. Según se informó, otros dos futbolistas también serán mencionados en el informe arbitral.