Tucumán Central ganó, sigue firme en la cima y se clasificó junto a Unión del Norte

Tucumán Central ratificó su gran presente en el Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo dirigido por Walter Arrieta superó 1-0 a Central Norte y se mantuvo en lo más alto del grupo A, clasificando de manera anticipada a los cuartos de final junto a Unión del Norte.
El único gol del encuentro lo marcó Bruno Medina, de penal, a los 26 minutos del segundo tiempo. El partido, sin embargo, terminó antes de tiempo: fue suspendido a los 38 minutos por el árbitro Lautaro Cazorla, luego de las expulsiones de Lucas Tartalo, Emanuel García y Lautaro Rojas, todos jugadores de Central Norte. Según se informó, otros dos futbolistas también serán mencionados en el informe arbitral.
Durante el desarrollo del juego, Tucumán Central fue ampliamente superior, sobre todo en la primera parte, donde generó varias ocasiones claras pero chocó con una gran actuación del arquero visitante Franco Pizzicanella. Además, Diego Velárdez malogró un penal que podría haber adelantado a los locales. Con este triunfo, el puntero llegó a 21 puntos, producto de siete victorias, y se aseguró el primer puesto del grupo.
Unión del Norte también está en cuartos
El otro clasificado del grupo A es Unión del Norte, que venció 1-0 a Azucarera Argentina como visitante, completando la octava fecha de la zona campeonato. El gol lo marcó Rodrigo Serrano, mientras que el arquero Lucas Urueña fue figura al atajarle un penal a Kevin Pérez, una intervención clave para mantener el resultado. El árbitro Rafael Nieto expulso en el ganador a los 3 minutos al volante Ronald Galván.
Con esta victoria, los “Cuervos” de Burruyacú, dirigidos por Mauricio Galván, llegaron a 15 puntos y se aseguraron el pasaje a los cuartos de final, ya que le sacaron cuatro unidades de ventaja a Famaillá (quinto), cuando resta una sola fecha por jugarse.
Lo que sigue en la Liga Tucumana
El certamen continuará hoy con acción en la zona Repechaje, donde se completará el encuentro entre Atlético Concepción y Amalia, suspendido a los 37 minutos por la descompensación del jugador Alexander Bayk, cuando el partido estaba 0-0. El duelo se reanudará desde las 17, con 53 minutos por jugar.
Con los primeros clasificados ya definidos, la Liga Tucumana de Fútbol entra en su tramo decisivo. Tucumán Central y Unión del Norte ya escribieron su nombre entre los ocho mejores del torneo, mientras el resto pelea por los boletos que restan para los cuartos de final.