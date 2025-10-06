“Si no estaba, mi hijo se moría”: la fuerte denuncia del padre del futbolista que convulsionó en la Liga Tucumana

El partido entre Unión del Norte y Tucumán Central, jugado el 26 de septiembre en Burruyacu por la séptima fecha de la zona campeonato del grupo A del Anual de la Liga Tucumana, terminó convertido en una escena que ninguna persona que estuvo en la cancha va a olvidar. A los 45 minutos, Gabriel Ríos, futbolista visitante, fue a disputar una pelota aérea y recibió un golpe en la cabeza que le provocó un corte sobre el ojo derecho. Segundos después comenzó a convulsionar, generando un momento de máxima tensión y desesperación.