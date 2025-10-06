Secciones
Con el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina ya se prepara para los amistosos de octubre

El plantel de Lionel Scaloni comenzará sus entrenamientos en Miami con miras a los duelos ante Venezuela y Puerto Rico.

CON MESSI A LA CABEZA. La Selección Argentina comenzó en Miami su preparación para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. CON MESSI A LA CABEZA. La Selección Argentina comenzó en Miami su preparación para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. ./X @Argentina
Hace 1 Hs

La Selección Argentina ya trabaja en Miami con Lionel Messi a la cabeza para encarar dos nuevos amistosos en suelo estadounidense. Después de cumplir con sus clubes, los citados por Lionel Scaloni comenzaron a llegar al predio del Inter Miami para ponerse a disposición de cara al partido del viernes ante Venezuela, en una de las sedes del Mundial 2026, y al del lunes siguiente frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El domingo aterrizaron los primeros nombres: Marcos Senesi (Bournemouth), Cristian Romero (Tottenham) y Enzo Fernández (Chelsea) se sumaron al búnker albiceleste. Este lunes comenzaron a arribar el resto de los convocados, entre ellos Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, José López y Aníbal Moreno. Más tarde lo hicieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los referentes del plantel.

PRIMEROS EN LLEGAR. El mediocampista del Chelsea, el defensor del Tottenham y el zaguero del Bournemouth inauguraron la concentración albiceleste en Miami. PRIMEROS EN LLEGAR. El mediocampista del Chelsea, el defensor del Tottenham y el zaguero del Bournemouth inauguraron la concentración albiceleste en Miami. ./X @Argentina
REFUERZOS DEFENSIVOS. El arquero del Olympique de Marsella y el marcador central se sumaron este lunes al grupo de Scaloni. REFUERZOS DEFENSIVOS. El arquero del Olympique de Marsella y el marcador central se sumaron este lunes al grupo de Scaloni. ./X @Argentina
CARAS NUEVAS. López y Moreno, ambos del Palmeiras, completaron otra tanda de incorporaciones en la previa de los amistosos. CARAS NUEVAS. López y Moreno, ambos del Palmeiras, completaron otra tanda de incorporaciones en la previa de los amistosos. ./X @Argentina

La gira servirá para darle rodaje a la base campeona del mundo y para evaluar a caras nuevas como Facundo Cambeses (Racing) y Lautaro Rivero (River). Thiago Almada, en cambio, quedó desafectado por una lesión muscular y no viajará a Estados Unidos.

En total, Scaloni convocó a 28 futbolistas para esta ventana. El primer amistoso será el viernes a las 21 ante la "Vinotinto" en Miami y, cuatro días después, la Selección enfrentará a Puerto Rico en Chicago desde las 20.

