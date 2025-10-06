Con el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina ya se prepara para los amistosos de octubre

La Selección Argentina ya trabaja en Miami con Lionel Messi a la cabeza para encarar dos nuevos amistosos en suelo estadounidense. Después de cumplir con sus clubes, los citados por Lionel Scaloni comenzaron a llegar al predio del Inter Miami para ponerse a disposición de cara al partido del viernes ante Venezuela, en una de las sedes del Mundial 2026, y al del lunes siguiente frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.