En la previa del fin de semana largo, una asamblea de pilotos podría causar demoras y cancelaciones en Aeroparque

El conflicto gremial en el sector aeronáutico vuelve a tensar los cielos argentinos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció la realización de asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery, programadas para dos fechas clave de octubre: el miércoles 9, de 16 a 20, y el viernes 24, de 6 a 10 de la mañana.
Las medidas, que se desarrollarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos, podrían derivar en demoras significativas y cancelaciones de vuelos, especialmente en el inicio del próximo fin de semana largo.
Desde el sindicato informaron que las asambleas responden al estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y a una serie de reclamos laborales que, aseguran, no han recibido respuesta.
“Durante estas asambleas se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones”, advirtió APLA en un comunicado oficial, en el que también apuntó directamente a la compañía estatal.
“Una vez más, la demora intencionada por parte de la empresa en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, afirmó.
Además del reclamo salarial, la organización denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo, y expresó su preocupación por el proceso de desregulación del sector aerocomercial, al que consideran “una amenaza directa a las condiciones laborales de los pilotos”.
APLA sostuvo que estas medidas forman parte de una serie de “acciones directas” en respuesta al “deterioro progresivo de las relaciones laborales” con Aerolíneas Argentinas. “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”, agregó.
Aunque las asambleas no implican un paro total de actividades, su impacto podría ser considerable, dado que Aeroparque concentra una gran cantidad de vuelos de cabotaje. Cualquier alteración en su cronograma puede generar efectos en cadena en otros aeropuertos del país, especialmente durante fechas de alta demanda.
La medida llega en un contexto de tensión creciente entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno, que impulsa reformas orientadas a liberalizar el mercado aéreo. Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas no emitió declaraciones públicas sobre la situación ni sobre el estado actual de las negociaciones salariales.
Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros con vuelos programados para las fechas y horarios mencionados verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían producirse alteraciones en el cronograma habitual.