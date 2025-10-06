En la previa del fin de semana largo, una asamblea de pilotos podría causar demoras y cancelaciones en Aeroparque

El conflicto gremial en el sector aeronáutico vuelve a tensar los cielos argentinos. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció la realización de asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery, programadas para dos fechas clave de octubre: el miércoles 9, de 16 a 20, y el viernes 24, de 6 a 10 de la mañana.