Irán teme quedar fuera del Mundial 2026 por restricciones migratorias de Estados Unidos

La inquietud no es nueva. En agosto, Washington ya había negado visas al presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, y al entrenador Amir Ghalenoei, quienes no podrán asistir al sorteo del Mundial previsto para diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. Además, el equipo de polo iraní fue excluido recientemente de la Copa del Mundo 2025 por un motivo similar.