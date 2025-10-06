Secciones
Irán teme quedar fuera del Mundial 2026 por restricciones migratorias de Estados Unidos

El gobierno iraní expresó su preocupación ante la posibilidad de que sus futbolistas no obtengan las visas necesarias para ingresar al país norteamericano.

Irán teme que Estados Unidos no le brinde las visas necesarias para que sus jugadores disputen el Mundial 2026.
Hace 22 Min

A pesar de haber asegurado su clasificación al Mundial 2026, Irán vive días de preocupación. El Ministerio de Exteriores del país expresó su temor ante la posibilidad de que sus jugadores no reciban las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del torneo junto a Canadá y México.

“Esperamos que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de politizar el deporte y cumpla con sus responsabilidades hacia todas las delegaciones”, declaró Ismail Baghaei, portavoz del ministerio, en un comunicado oficial.

La inquietud no es nueva. En agosto, Washington ya había negado visas al presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, y al entrenador Amir Ghalenoei, quienes no podrán asistir al sorteo del Mundial previsto para diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. Además, el equipo de polo iraní fue excluido recientemente de la Copa del Mundo 2025 por un motivo similar.

Mientras tanto, la selección iraní celebra su clasificación tras liderar su grupo en las Eliminatorias Asiáticas, pero teme que un obstáculo diplomático la deje sin Mundial antes de que empiece a rodar la pelota.

