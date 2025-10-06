Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
La lista que había pedido la suspensión de las elecciones de magistrados por presuntas irregularidades ganó el comicio por un voto
Los fiscales Daniel Marranzino y Carlos Saltor formarán parte del CAM.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Alianza Francesa de Tucumán distinguió a Natalio Botana
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales
Más Noticias
Feriado adelantado: cómo y cuándo será el próximo fin de semana largo de cuatro días
El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
¿Cómo funcionará el comercio en Tucumán durante el feriado del viernes?
El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por vientos de hasta 90 km/h
El tiempo en Tucumán: el cielo estará nublado y la temperatura bajará al menos 10 °C
Tres científicos fueron premiados con el Nobel de Medicina por revelar los “guardianes” del sistema inmunitario
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más