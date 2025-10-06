Los 21k de LA GACETA conmovieron a Tucumán con historias de vida y segundas oportunidades

Las calles de nuestra provincia volvieron a llenarse de color, energía y emoción con la tercera edición de los 21k de LA GACETA, una carrera que ya se ganó un lugar en el corazón de los tucumanos. Desde muy temprano, familias, atletas y aficionados compartieron una jornada marcada por la alegría del reencuentro, el esfuerzo colectivo y el orgullo de pertenecer a una ciudad que respira deporte.