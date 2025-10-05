Tucumán, kilómetro a kilómetro: los 21k de LA GACETA pasó por sus rincones más emblemáticos

El reloj marcaba las 8.17 y la voz de Mariana Soler, desde los parlantes, avisaba que faltaban pocos minutos para el inicio de los 10K. Sentí un cosquilleo en el estómago. A mi alrededor, cientos de corredores se acercaban a la línea de partida mientras una música —que imitaba el sonido de un corazón latiendo— marcaba el pulso de la ansiedad y la emoción. Era el preludio perfecto para la tercera edición de los 21K LA GACETA, una jornada que transformó al Parque 9 de Julio en un punto de encuentro entre el deporte y la historia.