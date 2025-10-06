El Riesgo País tuvo una fuerte caída a 1.080 puntos, por la expectativa de auxilio financiero

El Riesgo País de Argentina registró una fuerte caída del 7,30%, ubicándose este lunes 6 de octubre de 2025 en 1.080 puntos básicos, según el índice EMBI+ elaborado por JP Morgan.
La baja se da en un contexto de expectativas por posibles definiciones de ayuda financiera internacional, lo que generó una reacción positiva en los mercados tras varias jornadas de alta volatilidad.
Cuánto está el Riesgo País hoy en Argentina
El Riesgo País argentino muestra este lunes una variación de -7,30%, situándose en 1.080 puntos.
Pese al descenso, el indicador continúa en la categoría de “alto riesgo”, reflejando la persistente desconfianza estructural de los inversores frente al panorama político y económico del país.
El índice, que mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, funciona como un termómetro de la confianza internacional. Una puntuación por encima de los 1.000 puntos implica un riesgo elevado de impago o default.
Evolución del Riesgo País en los últimos 7 días
El Riesgo País en Argentina mostró una fuerte inestabilidad en la última semana.
29/09: cerró en 1.043 puntos
30/09: subió a 1.139
01/10: escaló a 1.230
03/10: alcanzó 1.264 puntos, su máximo reciente
05/10: bajó a 1.165 puntos
06/10: cayó bruscamente a 1.080
La tendencia bajista actual podría interpretarse como una pausa técnica o un ajuste del mercado tras el fuerte rally alcista de días anteriores. Sin embargo, el hecho de mantenerse por encima de los 1.000 puntos demuestra que los inversores aún perciben riesgos significativos en los bonos argentinos.
Por qué baja o sube el Riesgo País
La oscilación del Riesgo País responde principalmente a la volatilidad de los bonos soberanos argentinos, los cuales son el insumo principal para su cálculo.
Cualquier noticia política o económica que ponga en duda la capacidad de pago de la deuda repercute inmediatamente en el indicador.
Entre los factores que influyen se destacan:
La falta de un programa fiscal y monetario claro
La incertidumbre sobre la asistencia financiera internacional
Las expectativas del mercado respecto de las próximas medidas económicas
Estos elementos determinan el grado de confianza de los inversores y el costo del financiamiento del país.
Qué consecuencias tiene un Riesgo País alto
Un Riesgo País elevado impacta directamente en la economía real.
Aumenta el costo de financiamiento para el Estado y las empresas, limita la inversión y restringe el acceso al crédito internacional.
Cuando supera los 1.000 puntos, se interpreta que la probabilidad de default es alta, alejando al país de los mercados internacionales de deuda y complicando la reactivación económica.
Qué es el Riesgo País y cómo se calcula
El Riesgo País es un índice financiero que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos de deuda externa.
Se calcula tomando la diferencia (spread) entre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos —considerados de riesgo cero— y la de los bonos soberanos argentinos.
Cuanto mayor es la diferencia, mayor es el riesgo que los inversores perciben.
Por eso, el Riesgo País no solo refleja la confianza en el gobierno argentino, sino también el costo al que pueden financiarse tanto el Estado como las empresas nacionales en el exterior.