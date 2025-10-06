En Santa Ana hubo una nueva señal de alarma en la Liga Tucumana; sin embargo hay silencio oficial

El hecho más reciente ocurrió este domingo, durante el encuentro en el que Santa Ana venció 1 a 0 a Juventud Unida de Tafí Viejo, por la zona Repechaje del Anual. A los 20 minutos del segundo tiempo, el defensor visitante Leandro Garnica, se desmayó en pleno campo de juego. Sin una ambulancia disponible en el predio, el futbolista tuvo que ser trasladado en un vehículo policial hasta el hospital de la zona, ubicado a unas cuadras del estadio. Allí fue asistido y, tras varios controles, recibió el alta pasadas las 20.