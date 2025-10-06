Tucumán busca atraer inversiones internacionales para potenciar su turismo

La agenda inició con un recorrido por El Cadillal, Raco y San Javier, enclaves de la Yunga tucumana que conjugan accesibilidad, naturaleza y servicios, y continuó al día siguiente en Tafí del Valle, donde se evaluaron nuevos espacios con potencial para el establecimiento de glampings premium. Acompañaron las distintas instancias del recorrido funcionarios locales, como el comisionado comunal de El Cadillal, Dante Delgado; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tafí del Valle, Gabriel Cruz, y el director de Turismo tafinisto, Walter Marino.