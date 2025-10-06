Secciones
Política

Casación apartó al juez Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El máximo tribunal penal del país hizo lugar al planteo de la defensa del ex presidente, que denunció una enemistad personal con el magistrado.

Hace 1 Hs

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes apartar al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su expareja, Fabiola Yañez. El fallo fue dictado por la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, que aceptaron el pedido de recusación presentado por la defensa del exmandatario.

Aunque el tribunal ordenó designar un nuevo magistrado, aclaró que todas las actuaciones realizadas hasta el momento conservarán su validez. El expediente pasará ahora a la Cámara Federal, que deberá definir quién quedará a cargo de la investigación.

Durante la audiencia celebrada la semana pasada, Fernández afirmó que fue el propio Ercolini quien impulsó la denuncia en su contra y no Yañez, y recordó el vínculo de amistad y posterior enfrentamiento que mantuvo con el magistrado desde sus años como docentes en la Universidad de Buenos Aires.

“Fue mi amigo y hoy es mi enemigo”, declaró el expresidente ante los jueces de Casación. También enumeró 14 supuestas arbitrariedades en el proceso y aseguró que su objetivo es “buscar Justicia”. Según el fallo, esas precisiones “otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

Fernández también mencionó que la relación se quebró cuando Ercolini ordenó la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa Oil Combustibles, y recordó que, ya como presidente, había instruido al entonces ministro de Justicia, Martín Soria, para denunciar al juez por su viaje a Lago Escondido.

La respuesta de la querella y el futuro del caso

El abogado de Yañez, Mauricio D’Alessandro, remarcó que la recusación “no implica una sentencia definitiva” y que fue su clienta quien presentó la denuncia. Explicó además que Ercolini solo había mencionado la posibilidad de una denuncia penal cuando, en el marco de la causa Seguros, surgieron los chats entre Yañez y María Cantero, exsecretaria del expresidente.

A pesar del apartamiento del magistrado, la causa continúa próxima a la etapa de juicio oral. Fernández sigue procesado por lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas, todos en concurso real.

Temas Alberto FernándezFabiola Yáñez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
3

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
4

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
5

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria
6

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Más Noticias
Jaldo, sobre la renuncia de Espert: La política no puede convivir con el narcotráfico

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

Piden la intervención inmediata de Las Cejas por presuntas irregularidades

Piden "la intervención inmediata" de Las Cejas por presuntas irregularidades

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

El abogado de Cristina Kirchner denunció a Javier Milei por presunto abuso de autoridad

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Comentarios