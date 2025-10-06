Casación apartó al juez Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes apartar al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su expareja, Fabiola Yañez. El fallo fue dictado por la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, que aceptaron el pedido de recusación presentado por la defensa del exmandatario.
Aunque el tribunal ordenó designar un nuevo magistrado, aclaró que todas las actuaciones realizadas hasta el momento conservarán su validez. El expediente pasará ahora a la Cámara Federal, que deberá definir quién quedará a cargo de la investigación.
Durante la audiencia celebrada la semana pasada, Fernández afirmó que fue el propio Ercolini quien impulsó la denuncia en su contra y no Yañez, y recordó el vínculo de amistad y posterior enfrentamiento que mantuvo con el magistrado desde sus años como docentes en la Universidad de Buenos Aires.
“Fue mi amigo y hoy es mi enemigo”, declaró el expresidente ante los jueces de Casación. También enumeró 14 supuestas arbitrariedades en el proceso y aseguró que su objetivo es “buscar Justicia”. Según el fallo, esas precisiones “otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.
Fernández también mencionó que la relación se quebró cuando Ercolini ordenó la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa Oil Combustibles, y recordó que, ya como presidente, había instruido al entonces ministro de Justicia, Martín Soria, para denunciar al juez por su viaje a Lago Escondido.
La respuesta de la querella y el futuro del caso
El abogado de Yañez, Mauricio D’Alessandro, remarcó que la recusación “no implica una sentencia definitiva” y que fue su clienta quien presentó la denuncia. Explicó además que Ercolini solo había mencionado la posibilidad de una denuncia penal cuando, en el marco de la causa Seguros, surgieron los chats entre Yañez y María Cantero, exsecretaria del expresidente.
A pesar del apartamiento del magistrado, la causa continúa próxima a la etapa de juicio oral. Fernández sigue procesado por lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas, todos en concurso real.