Casación apartó al juez Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes apartar al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su expareja, Fabiola Yañez. El fallo fue dictado por la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, que aceptaron el pedido de recusación presentado por la defensa del exmandatario.