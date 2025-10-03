Scaloni presentó la lista de la Selección: Messi, figuras y varias sorpresas para los amistosos en Estados Unidos

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la próxima doble fecha de amistosos que se disputará en Estados Unidos. El primer compromiso será el viernes 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el lunes 13 de octubre el rival será Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.
Más allá de la presencia de referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la nómina sorprendió por algunos nombres que llegan en gran presente.
Las sorpresas de la lista
Uno de los casos más llamativos es el de Facundo Cambeses, arquero de Racing y actual semifinalista de la Copa Libertadores. Su nivel en la “Academia” le abrió las puertas de la Mayor, donde compartirá lugar con Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
También destaca la presencia de Lautaro Rivero, juvenil de River que viene sumando minutos en la Primera de Martín Demichelis. Su inclusión responde a la intención de Scaloni de seguir ampliando la base de futbolistas con proyección.
En el mediocampo, se ganó un lugar Aníbal Moreno, pieza clave del Palmeiras de Brasil, que se transformó en uno de los volantes más regulares del fútbol sudamericano. Su convocatoria se complementa con la de José Manuel López, su compañero en el “Verdao”, que también atraviesa un gran presente y vuelve a vestir la camiseta nacional.
Objetivos de la doble fecha
Estos amistosos serán una nueva prueba para la “Scaloneta”, que busca mantener la competitividad en un calendario cargado de exigencias y, al mismo tiempo, darles rodaje a jóvenes talentos que puedan integrarse al proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo.