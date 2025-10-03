Secciones
DeportesFútbol

Scaloni presentó la lista de la Selección: Messi, figuras y varias sorpresas para los amistosos en Estados Unidos

La “Albiceleste” jugará el 10 de octubre ante Venezuela en Miami y el 13 frente a Puerto Rico en Chicago. Entre los convocados aparecen novedades como Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, además de José Manuel López.

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos en Estados Unidos. Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos en Estados Unidos.
Hace 31 Min

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para la próxima doble fecha de amistosos que se disputará en Estados Unidos. El primer compromiso será el viernes 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el lunes 13 de octubre el rival será Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. 

Más allá de la presencia de referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la nómina sorprendió por algunos nombres que llegan en gran presente.

Las sorpresas de la lista

Uno de los casos más llamativos es el de Facundo Cambeses, arquero de Racing y actual semifinalista de la Copa Libertadores. Su nivel en la “Academia” le abrió las puertas de la Mayor, donde compartirá lugar con Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

También destaca la presencia de Lautaro Rivero, juvenil de River que viene sumando minutos en la Primera de Martín Demichelis. Su inclusión responde a la intención de Scaloni de seguir ampliando la base de futbolistas con proyección.

En el mediocampo, se ganó un lugar Aníbal Moreno, pieza clave del Palmeiras de Brasil, que se transformó en uno de los volantes más regulares del fútbol sudamericano. Su convocatoria se complementa con la de José Manuel López, su compañero en el “Verdao”, que también atraviesa un gran presente y vuelve a vestir la camiseta nacional.

Objetivos de la doble fecha

Estos amistosos serán una nueva prueba para la “Scaloneta”, que busca mantener la competitividad en un calendario cargado de exigencias y, al mismo tiempo, darles rodaje a jóvenes talentos que puedan integrarse al proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Scaloni presentó la lista de la Selección: Messi, figuras y varias sorpresas para los amistosos en Estados Unidos
Temas Selección Argentina de fútbolEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

Argentina Sub-20 debuta en el Mundial contra Cuba con las bajas de Soler y Prestianni

Argentina Sub-20 debuta en el Mundial contra Cuba con las bajas de Soler y Prestianni

Tapia confirmó quienes serán los rivales de Argentina en los amistosos previo al Mundial 2026

Tapia confirmó quienes serán los rivales de Argentina en los amistosos previo al Mundial 2026

Problemas para Scaloni: un futbolista se lesionó y será baja en los amistosos de la Selección Argentina

Problemas para Scaloni: un futbolista se lesionó y será baja en los amistosos de la Selección Argentina

Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
6

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Más Noticias
San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Comentarios