A Franco Colapinto le queda una sola prueba para que Alpine decida su futuro en la Fórmula 1

El equipo de Enstone había marcado dos carreras como determinantes para evaluar su continuidad. La primera ya está cumplida: en Marina Bay Colapinto quedó adelante de Gasly por cuarta vez en las últimas cinco clasificaciones y, en la largada del domingo, ganó tres posiciones con maniobras al límite sobre Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Yuki Tsunoda. Apostó por una estrategia de una sola parada (gomas blandas de inicio y medias hasta el final) que le permitió mantener el ritmo hasta que la degradación de los neumáticos lo condicionó en las últimas vueltas.