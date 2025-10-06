El medio británico más crítico con Alpine aviva los rumores sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El sitio británico The Race, uno de los más exigentes con el rendimiento de Franco Colapinto, sorprendió tras el Gran Premio de Singapur al reconocer que el argentino tuvo “un éxito” en Marina Bay y que su continuidad en la Fórmula 1 para 2026 está cada vez más encaminada.
El portal analizó un fin de semana difícil para Alpine, con falta de ritmo y problemas de tracción en el A525, pero remarcó que Colapinto volvió a imponerse sobre su compañero Pierre Gasly, mostrando solidez con un auto que no le permitió aspirar a más. “Lo único positivo es que Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero”, escribió el periodista Edd Straw, resaltando la oportunidad del rendimiento del argentino justo cuando el equipo define quién acompañará a Gasly el próximo año.
Según recordó The Race, Flavio Briatore confirmó que el asiento está entre Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron. Aunque el 16º puesto final no luce en el papel, el medio señaló que el argentino hizo lo máximo posible con “el peor coche del fin de semana”, incluso despues de una estrategia arriesgada que no dio resultado porque largó con neumáticos blandos, cambió a medios tras apenas 14 vueltas y tuvo que resistir el desgaste hasta la bandera a cuadros.
Mientras Gasly se quejaba de los cambios en el auto y de haber partido desde boxes por una prueba experimental del equipo, el sitio británico subrayó que el desempeño de Colapinto fue una de las pocas notas positivas para Alpine en Singapur. “El éxito discreto de Colapinto fue al menos algo”, cerró Straw, reconociendo que, pese a las limitaciones del monoplaza, el argentino volvió a cumplir.
Así, incluso los medios más duros comienzan a admitirlo: Franco Colapinto se ganó respeto dentro y fuera la pista. Y su futuro en la Fórmula 1 parece cada vez más cercano.