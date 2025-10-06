El medio británico más crítico con Alpine aviva los rumores sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El portal analizó un fin de semana difícil para Alpine, con falta de ritmo y problemas de tracción en el A525, pero remarcó que Colapinto volvió a imponerse sobre su compañero Pierre Gasly, mostrando solidez con un auto que no le permitió aspirar a más. “Lo único positivo es que Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero”, escribió el periodista Edd Straw, resaltando la oportunidad del rendimiento del argentino justo cuando el equipo define quién acompañará a Gasly el próximo año.