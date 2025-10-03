Secciones
Mundo

VIDEO. Qué dijo Jean Paul Pineda tras ser formalizado por violencia intrafamiliar

El ex futbolista fue detenido durante la madrugada del miércoles en su domicilio de La Florida, luego de una fuerte discusión con su pareja.

Hace 2 Hs

Jean Paul Pineda volvió a enfrentar a la Justicia tras protagonizar un nuevo caso de violencia contra su pareja. De acuerdo con los antecedentes, fue detenido durante la madrugada del miércoles en su domicilio de La Florida, luego de una discusión que escaló hasta llegar a los golpes.

La Fiscalía formalizó al ex futbolista por amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. El tribunal decretó arresto domiciliario total y estableció la prohibición de acercarse a la víctima.

Jean Paul Pineda habló con la prensa tras ser formalizado por las autoridades

Al salir del Centro de Justicia, el ex delantero intentó guardar silencio, pero finalmente se refirió al caso ante los medios de comunicación. “No tengo nada que hablar. Asumir los errores, nomás, y nada más. Los errores que a veces uno comete en la vida”, afirmó.

Consultado sobre un eventual mea culpa, respondió: “No, esas cosas las hablo yo personalmente”. Además, reconoció que atraviesa un momento difícil: “El tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo. Demasiado”.

Respecto a lo que espera en adelante, aseguró que su objetivo es claro: “Ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos, nada más”.

