Una actuación demoledora en La Bombonera: Boca goleó 5-0 a Newell’s y tomó la punta de la Zona A

La imagen del cierre fue la de un Boca dominador, con Leandro Paredes como eje en el medio, Alan Velasco participando en la generación de juego y un equipo compacto que recuperó intensidad y efectividad tras tres partidos sin ganar. Para Newell’s, en cambio, la noche fue una pesadilla. Recibió cinco goles en un partido después de 10 años (la última vez había sido en 2015, ante Nueva Chicago) y dejó en el aire la continuidad de Cristian “Ogro” Fabbiani, cuestionado por la falta de respuestas del equipo, sobre todo fuera de Rosario.