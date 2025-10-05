Secciones
Una actuación demoledora en La Bombonera: Boca goleó 5-0 a Newell’s y tomó la punta de la Zona A

Bajó la lluvia y en su casa, el “Xeneize” se reencontró con su mejor versión y aplastó al equipo de Cristian Fabbiani para quedar arriba en el Clausura 2025.

UNA NOCHE PERFECTA. Boca fue una aplanadora en la Bombonera y goleó 5-0 a Newell's para quedar en lo más alto de la Zona A del Clausura 2025.
Hace 1 Hs

Boca Juniors vivió su mejor noche del año y aplastó 5-0 a Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. La contundente actuación del equipo, hoy dirigido por Claudio Úbeda, le permitió saltar del noveno al primer puesto de la Zona A, ahora compartido con Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Barracas Central. Fue un triunfo que lo reacomoda en la pelea por la clasificación y le devuelve confianza de cara al tramo final del campeonato.

El “Xeneize” no dejó margen para dudas desde el arranque. Apenas a los siete minutos, Milton Giménez conectó de cabeza un centro perfecto de Juan Barinaga y abrió el marcador. Con presión y sociedades bien aceitadas, Boca impuso condiciones ante un rival que lució desconcertado. A los 24, el propio Giménez aprovechó un rebote en el área chica para estirar la ventaja y consolidar su noche de goleador. La lluvia no frenó el vendaval azul y oro y a los 31, Ayrton Costa apareció con un cabezazo tras un error defensivo y puso el 3-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Boca no bajó el ritmo. Brian Aguirre, surgido en Newell’s, marcó de cabeza el cuarto tanto y evitó festejar, pidiendo disculpas al club donde dio sus primeros pasos. Minutos después, Lautaro Blanco selló la goleada con un zurdazo potente que dejó sin chances al arquero Juan Espínola. El lateral, confeso hincha de Rosario Central, gritó su gol con euforia y aprovechó para dedicarlo a su familia.

La imagen del cierre fue la de un Boca dominador, con Leandro Paredes como eje en el medio, Alan Velasco participando en la generación de juego y un equipo compacto que recuperó intensidad y efectividad tras tres partidos sin ganar. Para Newell’s, en cambio, la noche fue una pesadilla. Recibió cinco goles en un partido después de 10 años (la última vez había sido en 2015, ante Nueva Chicago) y dejó en el aire la continuidad de Cristian “Ogro” Fabbiani, cuestionado por la falta de respuestas del equipo, sobre todo fuera de Rosario.

El fixture que se viene para Boca marcará si esta goleada fue un punto de inflexión o un destello aislado: visitará a Barracas Central el 11 de octubre, luego enfrentará a Belgrano en Buenos Aires, Estudiantes en La Plata, River en la Bombonera y Tigre de local para cerrar la fase. La “Lepra”, por su parte, recibirá a Tigre en busca de recomponer su imagen.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRosarioCristian FabbianiClub Atlético Newell´s Old BoysLeandro ParedesLiga Profesional de FútbolBrian Aguirre
