¿Morena Rial está haciendo huelga de hambre desde la prisión?: habló su abogado

“No está comiendo y está muy triste. Tiene una personalidad autodestructiva y estos meses se fue acercando muchísimo más a eso”, adelantó su abogado.

Hace 1 Hs

Morena Rial, sigue dando de qué hablar desde el penal de mujeres de Magdalena. En esta ocasión, mientras esta siendo investigada por la Justicia debido a su relación y posible participación en robos de casa con una banda delincuente, la hija de Jorge Rial está en, lo que para muchos es, una huelga de hambre.

Es un momento muy oscuro para la joven, según cuenta su abogado Alejandro Cipolla. “No está comiendo y está muy triste. Tiene una personalidad autodestructiva y estos meses se fue acercando muchísimo más a eso”, dijo el letrado. 

El duro momento de Morena Rial mientras corren rumores de su estado

Se han revelado detalles sobre la situación actual de Morena Rial en prisión, incluyendo el equipamiento que recibió. Entre los elementos esenciales, se le proporcionó un colchón y frazadas, y se solicitó acceso a un teléfono celular para que pudiera comunicarse con su hijo a través de videollamada en su cumpleaños.

En una carta, Morena Rial describió su rutina, afirmando que solo tiene comunicación con sus abogados y un círculo muy limitado de personas cercanas. Su abogado, por su parte, desmintió los rumores de una supuesta huelga de hambre y confirmó que están gestionando la solicitud de arresto domiciliario.

¿Cómo es el penal donde está detenida Morena Rial?

La prisión de Magdalena, de régimen cerrado, está ubicada en la ruta provincial N°11 y es exclusiva para mujeres, quienes pueden hacer diferentes talleres para aprender un oficio. Actualmente se dictan de costura, cocina y jardinería.

En la Unidad 51 También funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.

